-AB LİBYA'YA YAPTIRIMLARI AĞIRLAŞTIRDI BRÜKSEL (A.A) - 21.03.2011 - Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Libya'ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı. AB resmi gazetesinde yarın yayımlanarak yürürlüğe girecek yaptırımlar kapsamında Libya yönetiminden 11 isme daha seyahat yasağı getirilerek bu kişilerin ve aralarında bankalar, yatırım fonları, vakıflar ile kamu iştiraklerinin bulunduğu 9 kuruluşun AB'deki mal varlıkları donduruldu. Diplomatik kaynaklar, görevinden ayrılması istenen Libya lideri Muammer Kaddafi üzerindeki baskının artırılması için AB'nin gelecek hafta dördüncü yaptırımlar dalgasını gündemine alacağını belirtti. AB, daha önce Kaddafi ve ailesi ile sivil halka saldırılarda sorumluluğu bulunduğunu düşündüğü 20'den fazla isme vize yasağı uygularken, bunlarla birlikte Merkez Bankası ve kamu yatırım idaresi dahil önemli finans kuruluşlarının aktiflerini dondurma kararı almıştı. -KÜBA, LİBYA'YA ASKERİ OPERASYONU KINADI- Küba Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin kararının ardından cumartesi günü Libya'ya yönelik başlayan çok uluslu askeri operasyonu kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "anlaşmazlıklar diyalog veya müzakere yoluyla çözülmeli, askeri güçle değil" denildi. BM Güvenlik Konseyi'nin "birkaç Batılı gücün tesiri altında kaldığı" ileri sürülürken, "BM Güvenlik Konseyi kararı, Libya topraklarına karşı bu saldırıların yapılmasına yetki vermiyor" denildi. Libya'ya yapılan askeri operasyonun "masum insanların ölümüne yol açtığına ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine" işaret eden Küba, "Libya halkının hiçbir yabancı müdahale olmaksızın kendi geleceğine karar verme hakkına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterip, destek verdiğini" açıkladı. Öte yandan Küba'nın eski lideri Fidel Castro Küba haber ajansı Prensa Latina'da yayımlanan değerlendirmesinde, Libya'ya yönelik askeri operasyondan dolayı başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin liderlerini eleştirdi. Japonya'daki deprem ve tsunamiden sonra dünya kamuoyunun bu ülkeye yöneldiğini, dünyanın, "nükleer santraller, iklim değişikliği, doğa ve insan kaynaklarının azalması, askeri harcamaları tartıştığını" kaydeden Castro, "Bu zamanda olabilecek en vakitsiz şey bir savaştı" ifadesini kullandı. -İSVEÇ, BEKLEMEKTEN YANA- İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, BM'nin kararının ardından Libya'ya başlatılan operasyona destek verip vermeyecekleri konusunun belirsiz olduğunu söyledi. Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Bildt, operasyona İsveç'in vereceği desteğin henüz belirsiz olduğunu söyledi. Bildt, ''İsveç olarak şu anda beklemekten yanayız. NATO gelecekte ne yapacak, göreceğiz. Yapılacak askeri planlar önemli. Bundan sonra ne yapılabilir, nasıl katkı sağlanabilir, gereksinimler neler, bunlar önemli'' diye konuştu. Bu arada İsveç'te muhalefette bulunan Sosyal Demokrat Parti'nin dış politika sözcüsü Urban Ahlin, Libya'daki rejim tarafından öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sivillerin kurtarılması amacıyla başlatılan operasyonlara, İsveç'in de destek vermesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Sol Parti Genel Başkanı Lars Ohly de açıklamasında, operasyonları olumlu karşıladığını belirtti, ancak buna İsveç'in vereceği desteğin dikkatli olması gerektiğine işaret etti. -İHH BÖLGEYE 5 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİYOR Öte yandan, İHH İnsani Yardım Vakfı, Libya'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderecek. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Libya'ya gıda malzemesi ve ilaç taşıyacak bir TIR'ın bugün İzmir'e uğurlandığı belirtilerek, TIR'larla gönderilen yardımların, bu ilden gemiyle Libya'ya gönderileceği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Başkan Yardımcısı Murat Kavakdan, önceki gün ilk TIR'ı gönderdiklerini, bugün ise ikinci TIR'ı yola çıkardıklarını ifade ederek, toplam 5 TIR yardım malzemesi gönderileceğini kaydetti. Yardım malzemelerinin ağırlıklı olarak bakliyat ve ilaçtan oluştuğunu ifade eden Kavakdan, şu ifadelere yer verdi: ''Libya halkı çok zor bir süreçten geçiyor. Sivil halk iki ateş arasında kaldı. Bingazi'de bulunan iki kişilik ekibimiz de ateş altında. Libya'da şuan biri doktor, 5 kişilik ekibimiz bulunuyor. Libya-Tunus sınırında ise iki kişilik ekibimiz var. Onlar da sınırdaki mültecilere yardım çalışmalarını organize ediyorlar. İnsani yardım çalışmalarımız tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Ekiplerimiz yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Yaralıları Türkiye'ye getirmek için çalışmalarımız devam ediyor.'' -DENİZ FENERİ DERNEĞİ DE YARDIM GÖNDERECEK- Deniz Feneri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada da, Libya'da yaşanan iç savaş nedeniyle yüz binlerce insanın evlerini terk ederek komşu olduğu Mısır, Tunus ve Nijer sınırına yığıldığı belirtilerek, BM verilerine göre Libya'da 600 bin kişinin açlık sınırında olduğu, binlerce hastanın da acil yardım beklediği kaydedildi. Derneğin Libya halkına acil insani yardım ulaştırmak için harekete geçtiğine yer verilen açıklamada, toplanacak yardımların Libya'ya en kısa sürede deniz yoluyla ulaştırılacağı belirtildi. Ülkeye götürülecek acil insani yardım malzemelerinin yiyecek, ilaç, battaniye, temizlik malzemesi ve giysi olduğu, Libya halkı için hayırseverlerin desteğinin beklendiği açıklandı.