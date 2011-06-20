-AB, LİBYA'NIN PARALARINI MUHALİFLERE VERECEK LÜKSEMBURG (A.A) - 20.06.2011 - AB dışişleri bakanları, Libya'nın dondurulan paralarının muhaliflere verilmesi konusunda uzlaştı. Lüksemburg'da toplanan AB dışişleri bakanlarının Libya kararlarında, muhaliflerin oluşturduğu Geçici Ulusal Konsey'in Libya halkına hizmet edebilmek için acil mali kaynağa ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Kararlarda, "Mümkün olduğunda dondurulan Libya fonlarının BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uygun kullanımı dahil uluslararası kaynakların harekete geçirilmesi Libya halkının demokratik beklentilerini karşılamayı ve milli barışı güçlendirmeyi hedefleyen kapsayıcı geçiş süreci açısından kilit önemdedir" denildi. ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin Libya'nın 54 milyar dolarlık varlığını dondurduğu belirtiliyor.