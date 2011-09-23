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Dünya

AB, Libya'nın mal varlıklarını serbest bırakıyor BRÜKSEL (A.A) 

23 Eylül 2011 00:32

-AB, Libya'nın mal varlıklarını serbest bırakıyor BRÜKSEL (A.A) - 22.09.2011 - Avrupa Birliği (AB), Libya'da yeni hükümetin kurulmasına destek için Libya Merkez Bankası ve diğer bazı teşekküllerin dondurulan mal varlıklarını serbest bırakıyor. AB'den yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'yla ilgili olarak geçen hafta aldığı karar doğrultusunda, bazı teşekküllerin dondurulan fonlarının "insani ihtiyaçlar ve sivil ihtiyaçları, Libya petrol ve bankacılık sektörlerinde yenilenen faaliyete destek ve sivil hükümetin kurulmasına yardımcı olmak için" serbest bırakılacağı belirtildi. Bu kurumlar arasında Libya Yatırım İdaresi, Libya Dış Bankası, Libya Afrika Yatırım Portfolyosu ve Ulusal Libya Petrol Şirketi'nin bulunduğu kaydedildi. AB ayrıca Libya uçaklarının Avrupa'daki havaalanları ve Avrupa hava sahasını kullanma yasağını kaldırdı.

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