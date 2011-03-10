-AB, LİBYA YAPTIRIMLARINI GENİŞLETTİ BRÜKSEL (A.A) - 10.03.2011 - Avrupa Birliği Libya'ya uyguladığı yaptırımların kapsamını, Kaddafi rejimine yakın yeni isimleri ve ilave finans kaynaklarını kapsayacak şekilde genişletti. AB resmi gazetesinde yarın yayımlanarak yürürlüğe girecek ilave yaptırımlar kapsamında, sivilleri hedef alan saldırılarda sorumluluğu bulunan 26 yetkilinin malvarlıkları dondurularak, seyahat yasağı getirildi. Libya lideri Muammer Kaddafi'yi para kaynaklarından da mahrum bırakmak isteyen AB, yaklaşık 70 milyar dolarlık varlığı bulunan ve İtalyan futbol kulübü Juventus ile otomobil üreticisi FIAT dahil birçok dev şirkette hissesi olan Libya Yatırım İdaresi'yle Merkez Bankası'nın ve kamu kontrolündeki bazı finans şirketlerinin varlıklarını dondurdu. -RAS LANUF'A TANK SALDIRISI- Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, muhaliflerin elinde bulunan Ras Lanuf'un doğusuna tank saldırısı düzenlediği bildirildi. Görgü tanıkları, Kaddafi güçlerine ait 2 tankın, petrol terminalinin bulunduğu Ras Lanuf'un doğusuna yaklaşarak birkaç kilometre ötedeki muhaliflerin mevzilerine ateş açtığını belirtti. -BREGA KENTİNE HAVA SALDIRISI- Kaddafi'ye bağlı güçlerin ayrıca, muhaliflerin elinde bulunan zengin petrol kaynaklarına sahip Brega'ya hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Muhammed Osman adlı bir isyancı, Kaddafi güçlerine bağlı 2 jetin Brega kentine 2 bomba attığını söyledi. Libya güçleri, Ras Lanuf'un 90 kilometre doğusunda yer alan Brega kentine birkaç günden beri saldırı düzenlemiyordu. -PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANI AMADO- Portekiz Dışişleri Bakanı Luis Amado, "uluslararası toplumun gözünde Albay Kaddafi rejiminin bittiğini" söyledi. Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısından önce bir açıklama yapan Amado, Trablus'un elçisiyle dün Lizbon'da görüştüğünü ve kendisine uluslararası toplumun gözünde Kaddafi rejiminin sona erdiğini söylediğini belirtti. Amado, "Trablus'un elçisiyle görüştüm. Mesaj çok açıktı. Uluslararası toplumun bakış açısıyla Kaddafi rejimi bitti. Meşruiyeti bakımından bitti" ifadesini kullandı. Kaddafi rejimine karşı çıkan muhaliflerin temsilcisi ile de görüştüğünü belirten Amado, aynı mesajı ona da ilettiğini kaydetti ve "Umarım bu mesajın içeriğinin Trablus'ta bir etkisi olur" dedi.