AB, Libya'ya silah ambargosuna uymayan bir Türk şirketini yaptırım listesine aldı

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler’in Libya'ya silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket ve iki kişiyi yaptırım listesine aldı.

Euronews’un aktardığı habere göre, güncellenmiş yaptırım listesi, pazartesi günü AB dışişleri bakanları toplantısında alınacak kararla yürürlüğe girecek.

Alınan bu kararla, söz konusu şirket ve kişilerin Avrupa Birliği'ndeki varlıkları dondurulacak, AB şirketleriyle ilişiği kesilecek ve Avrupa pazarına erişimleri engellenecek.

AFP haber ajansına konuşan Avrupalı bir diplomat, "Yaptırımlar çok sert olmasa da, ambargoyu ihlal eden ülkelere gönderilen güçlü bir sinyal niteliğinde" dedi.

AB'nin IRINI operasyonu ile Libya'daki silah ambargosunu takip ettiğini ifade eden bir diplomat, "Türkiye'nin birçok kez ambargoyu deldiğini belgeledik" diye konuştu.

Ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta çatışmayla bağlantılı ülkeler BM silah ambargosuna uyma ve çatışan taraflara desteği kesme taahhüdünde bulunmuş, ancak ülkeye silah akışı sürmüştü.