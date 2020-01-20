AB: Libya'ya asker gönderebiliriz

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için dün Berlin'de toplanan uluslararası konferansın ardından birçok soru yanıtsız kalırken, Avrupa Birliği (AB) de bölgeye asker göndermeyi tartışıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kalıcı ve resmî bir ateşkesin sağlanması halinde Libya'ya asker gönderebileceklerini söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Berlin konferansında Libya'da kalıcı ateşkes için bir yol haritası çizilmişken, Borrel 'herhangi bir barış anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için AB'nin gerçek destek vermesi gerektiğini' belirtti. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının ateşkesi desteklemek için her seçeneği ele alacağını açıklayan Borrel, "Brüksel'in bölgedeki çıkarlarını savunmak için daha fazlasını yapması gerektiğini" söyledi.

"Bir ateşkesin başkaları tarafından denetlenmesi gerekir"

Borrel, Brüksel'in askeri bir barış gücü göndermeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bir ateşkesin başkaları tarafından denetlenmesi gerekir. 'Bu bir ateşkes' deyip durumu unutamazsınız. Birisinin bunu denetlemesi, idare etmesi gerekir" yanıtını verdi. Borrel, AB'nin Libya açıklarındaki deniz gücünün yeniden başlatılıp başlatılmayacağı sorusunu da, "Bunu canlandırmamız gerektiğini düşünüyorum, evet" diyerek yanıtladı. AB, Libya açıklarındaki 'Sophia' adı verilen deniz devriye misyonunu, geçtiğimiz mart ayında İtalya'da göçmen karşıtlığının yükselişi ve alabora olan göçmen teknelerinden kurtarılanları almama kararı üzerine sonlandırmıştı.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson da Berlin konferansının ardından, ülkesinin Libya'da kurulacak bir barış gücüne asker gönderebileceğini söylemişti.