-AB LİBYA GÜNDEMİYLE TOPLANACAK BRÜKSEL (A.A) - 01.03.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları, Libya ve Kuzey Afrika'daki gelişmeleri tartışmak üzere 11 Martta toplanacak. Diplomatik kaynaklar, olağanüstü zirvede AB'ye göçmen akını, bölgede izlenecek politikalar ve Libya'daki krizin ele alınacağını bildirdi. 17 AB üyesinin dahil olduğu Avro Bölgesi liderleri aynı tarihte Brüksel'de buluşarak ekonomik reformları tartışmayı planlıyordu. -ANKARA FERİBOTU TRABLUS'DAN HAREKET ETTİ- Libya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine katılan Ankara Feribotu'nun Trablus limanından hareket ettiği bildirildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 14.20'de Trablus'tan hareket eden Ankara Feribotundaki bin 49 yolcudan 161'inin Türk, geri kalanının ise Libya'daki Türk firmalarında çalışan yabancı ülke vatandaşları olduğu kaydedildi.Feribotun 77 saatte İstanbul'a ulaşmasının beklendiği kaydedildi. -KREMLİN'DEN BİR YETKİLİ: KADDAFİ YAŞAYAN SİYASİ BİR CESET" Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bir darbe de Rusya'dan gelirken, kendisini "yaşayan bir cesete benzeten" Kremlin'den bir yetkili Kaddafi'den çekilmesini istedi. Bu arada Kremlin'den adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili de İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun bir şekilde Libya'ya ambargo uygulayacağını söyledi. -İRAN, LİBYA'YA DIŞ MÜDAHALEDE BULUNULMASINA KARŞI- İran, Libya'da yaşananların bu ülkeye müdahale için bahane edilmemesi gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Libya'daki halk hareketinin Kaddafi rejimi tarafından benzeri görülmemiş bir şekilde bastırılmaya çalışıldığını söyledi. Libya'daki rejimin, savaş uçaklarıyla halkı bombaladığını ileri süren Mihmanperest, bu ülkede halka yönelik kitlesel katliam yapıldığını ifade etti. ''Libya'da halka yapılan insanlık dışı muameleyi kınıyoruz'' diyen Mihmanperest, halk desteği olmayan yönetimin, akıllıca hareket edip sahneyi terk etmesini istedi. -OLAYLAR ARAP ÜLKELERİNDEKİ BORSALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR- Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın çeşitli ülkelerindeki rejim karşıtı gösterilerin ve çıkan olayların dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan kıyılarına yaklaşması, Arap ülkeleri borsalarını olumsuz etkiliyor. Suudi Arabistan Borsası'nın temel göstergesi Tedavül Endeksi bugünkü işlemlerde yüzde 4,75 değer kaybederek, 5.659 puana geriledi. Son iki günde yüzde 6'nın üzerinde değer kaybeden Suudi borsası, pazar günü yüzde 5 düşüşle altı ayın en düşük seviyesine inmişti. Körfez bölgesinde komşu ülkeler Bahreyn ve Umman'daki yönetim karşıtı gösteriler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) lideri konumundaki Suudi Arabistan'ın, Mısır ve Tunus'ta devlet başkanlarını deviren kitlesel gösteriler benzeri olaylarla karşı karşıya kalabileceği korkularını artırıyor.