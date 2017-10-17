AB Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırım kararları aldı

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uymayarak nükleer silah ve balistik füze geliştiren Kuzey Kore’ye yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya karar verdi.

AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti’nin uluslararası barış ve istikrar için sürekli bir tehdit oluşturması sebebiyle AB otonom önlenler alarak Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti üzerindeki baskısını artıracaktır” denildi.

Yaptırımların açıklamadan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Yeni yaptırımlar şöyle:

-AB’nin Kuzey Kore’de her türlü sektöre yaptırım yapması toptan yasaklandı. Bu yaptırım daha önce sadece nükleer ve geleneksel silah sanayi, madencilik, artırma ve kimya, metalürji, metal işleme ve hava-uzay sektörleriyle sınırlıydı.

- Rafine petrol ürünlerinin ve ham petrolün Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti’ne satışı toptan yasaklandı. Daha önce bu ihracatlarda 11 Eylül BM Güvenlik Konseyi kararınca belirlenen bazı sınırlandırmalar bulunuyordu.

- Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti’ne transfer edilen kişisel işçi dövizlerindeki 15 bin euroluk tavan bu kaynakların ülkenin yasadışı nükleer ve balistik füze programlarını desteklediği kuşkusuyla 5 bin euroya indirildi.

Bu yaptırımlara ek olarak konsey sığınmacılar ve uluslararası korumadan faydalananlar dışında tüm Kuzey Kore vatandaşlarının çalışma izinlerini yenilememe kararı aldı. Üç kişi ve altı kurumun varlıkları dondurulurken, bu kişi ve kurumlara seyahat sınırlandırılması getirildi.

AB’nin otonom şekilde önlem aldığı Kuzey Kore vatandaşlarının sayısı 41’e kurumların sayısı 10’a yükselmiş oldu. AB Dışişleri Bakanları konuyla ilgili tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının tüm üye devletler tarafından sıkı bir şekilde uygulanması için aktif bir şekilde lobi oluşturma kararı aldı.