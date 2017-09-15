T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB, Kuzey Kore'ye yaptırımları ağırlaştırdı

Kuzey Kore’den demir, demir cevheri, deniz ürünleri, kurşun ve kurşun cevheri ithal edilmesi ve Kuzey Kore vatandaşlarının AB ülkelerinde istihdam edilmesi yasaklandı

15 Eylül 2017 01:23

AB Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini açıkladı.Bu kapsamda uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde Kuzey Kore’den demir, demir cevheri, deniz ürünleri, kurşun ve kurşun cevheri ithal edilmesi tamamen yasaklandı. Kuzey Kore vatandaşlarının AB ülkelerinde istihdam edilmelerine de yasak getirildi.

Ayrıca AB'in ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 50 şirket ve 62 kişi bulunuyor. Buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 6 şirkete daha yaptırım uygulanıyor.

ABnin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

Kuzey Koreli yetkililer, geçtiğimiz günlerde yeni geliştirdikleri kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı.

Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde denemenin, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

BMGK, nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onaylamıştı.

 

ETİKETLER

kuzey koreabdbirleşmiş milletleryaptırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24