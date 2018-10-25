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Dünya

AB kurumları 2019 bütçesinde anlaşamadı

AB Konseyi, bütçede gelirlerin 164,1 milyar Euro, harcamaların 148,2 milyar Euro olması yönünde pozisyon almıştı

25 Ekim 2018 01:28

AB Konseyi, birliğin 2019 yılı genel bütçesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, bütçede Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilemeyeceği belirtildi. AB Komisyonu, 2019 bütçe taslağında, gelirleri 165,6 milyar avro, harcamaları ise 148,7 milyar avro olarak belirlemişti.

AB Konseyi, söz konusu bütçede gelirlerin 164,1 milyar Euro, harcamaların 148,2 milyar Euro olması yönünde pozisyon almıştı.

AP ise bütçede gelirlerin 166,3 milyar avroya, harcamaların 149,3 milyar Euro'ya çıkartılmasını talep etti.

Böylece AP ve AB Konseyi arasında bir müzakere süreci başladı. Taraflar, 19 Kasım'a kadar ortak bir tutum benimseyemezse, AB Komisyonunun yeni bütçe taslağı sunması gerekecek.

AB bütçesi, AB Konseyi ve AP ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

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