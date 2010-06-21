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Dünya

AB: Kürt meselesi açılımla çözülür

AB, PKK'nın saldırılarını kınayan AB, Kürt meselesinin çözümünün ancak açılımla olabileceğini belirtti.

21 Haziran 2010 03:00

T24- Terör örgütü PKK’nın Hakkari’deki saldırısını şiddetle kınayan Avrupa Birliği, Kürt meselesinin demokratik açılımla çözülebileceğini bildirdi.


Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Füle’nin sözcüsü Angela Filote, terör örgütü PKK’nın saldırılara yeniden başlayacağını açıklamasının "çok üzüntü verici olduğunu" belirterek, "AB terör örgütleri listesindeki PKK’nın cana mal olan tüm saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.


Filote, "Kürt meselesinin çözülmesi gerektiğine inanıyoruz, ama terör saldırıları çözüm olamaz. Çözüm, daha çok hükümetin demokratik açılımıyla bağlantılı. Kürt kökenli Türk vatandaşlarına, daha fazla can kaybı değil, istikrar, refah ve istihdam gerekiyor" ifadesini kullandı.

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