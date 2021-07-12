AB, küresel vergi anlaşmasından sonra dijital vergi çalışmasını erteledi

Avrupa Birliği (AB), küresel vergi tabanı anlaşmasına odaklanmak için dijital vergi planını erteledi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Daniel Ferrie, “Dijital vergi teklifi için çalışmalarımızı durdurduk" dedi. ABD de dahil birçok ülke dijital vergi anlaşmasına kuvvetli bir şekilde karşı çıkıyordu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Haftasonu G20 Maliye Bakanları Zirvesi sonrasında konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da küresel vergi anlaşmasının tek taraflı dijital vergi önlemlerine son vereceğini belirterek “Bu anlaşma, aynı zamanda kaotik bir dizi tek taraflı dijital vergi önlemlerine son verecek ve işletmelerimize artan vergi kesinliği sağlayacaktır” demişti.

ABD, Haziran başında altı ülkenin internet şirketlerine uyguladığı vergilere misilleme olarak tarifeleri uygulamaya koymuş ancak hemen uygulanmasını ertelemişti. ABD vergiler konusunda daha geniş uluslararası müzakereler için ilgili ülkelere zaman tanımıştı.

Fransa Maliye Bakanı Le Maire, G7 ülkelerinin uzlaştığı uluslararası vergi anlaşmasının Amazon.com ve diğer teknoloji devlerini içermesi gerektiğini söylemişti.

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