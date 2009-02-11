AB kriz için olağanüstü zirvede buluşacak

AB devlet ve hükümet başkanları, küresel ekonomik kriz gündemiyle mart ayı başında olağanüstü toplanacak.



Küresel kriz için AB zirvesi çağrısı yapan AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yla görüşen AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek, 1 Mart tarihi üzerinde anlaştıklarını söyledi.



AB Komisyonu Başkanı Barroso ise Çek dönem başkanlığı süresince özellikle istihdam artışına yönelik önlemlerin ele alınacağı bir diğer olağanüstü zirvenin mayıs ayı içinde toplanabileceğini belirtti.



Çek Cumhuriyeti'nin başkanlık edeceği ilk olağan AB zirvesi ise 19-20 Mart'ta düzenlenecek.

