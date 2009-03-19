AB, kriz gündemiyle toplandı

AB devlet ve hükümet başkanları, küresel krizle mücadele yöntemlerini tartışmak üzere toplandı.



Çek Dönem Başkanlığının yarın sona erecek ilk olağan zirvesinde AB üyeleri, 2 nisanda Londra'da toplanacak G20 zirvesi için de ortak tutum belirlemeye çalışacak. Bu kapsamda AB'nin krizde zora giren ülkelere yeterli destek sağlayabilmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF) kaynağının yüzde 100'e yakın artışla 500 milyar dolara çıkarılmasına destek vermesi öngörülüyor.



AB ortak bütçesinde önceki yıllarda kullanılmayan 5 milyar avroluk ödeneğin enerji sektörü başta olmak üzere hangi projelere dağıtılacağı konusunda uzlaşma arayacak AB liderlerinin Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan Ukrayna, Moldova ve Belarus'u kapsayan Doğu Ortaklığı projesine de onay vermeleri bekleniyor.



AB Komisyonu Başkanı Barroso, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin küresel krizle mücadele kapsamında 2009 ve 2010 yılları için öngördüğü yaklaşık 400 milyar avroluk teşvik paketinin artırılması çağrılarını reddederek, "Bunun yeterli olmadığını söylemek güven artırmayacak" dedi.



Barroso, "(Mevcut teşvik paketi) çok büyük bir çaba. O halde şimdiden yeni planı konuşmak yerine, üzerinde uzlaştığımız planı uygulayalım" şeklinde konuştu.



Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek ise yeni teşvik paketini "zehirli düşünce" olarak nitelendirdi.



AB'nin, 2010 sonuna kadar yarısı doğrudan, yarısı işsizlik maaşı gibi sosyal desteklerdeki artışla, küresel krizle mücadele için 400 milyar euro harcaması bekleniyor. ABD Başkanı Barack Obama ve Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, AB'nin çabalarını "yetersiz" bularak, gelişmiş ülkelerin teşvik için daha fazla kaynağı seferber etmesi gerektiğini ileri sürmüştü.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'e hareketinden önce parlamentoda yaptığı konuşmada, küresel krize karşı alınan mevcut önlemlerin sonuçlarının beklenmesini isteyerek, "Vaat yarışına girmek durumu sakinleştirmeyecek" uyarısında bulundu.



Zora giren AB üyeleriyle "dayanışma" içinde olacakları taahhüdünde bulunan Merkel, "Mali açıdan acil ihtiyaç hisseden ülkelere yardım edeceğiz. Bunu Macaristan ve Letonya'ya karşı gösterdik. Kriz diğer ülkeleri de vurursa, aynısını yapacağız" dedi.



IMF ile anlaşan Macaristan ve Letonya'ya AB de 6,5 milyar euro ve 3,1 milyar euro kredi sağlamıştı.

