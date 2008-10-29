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Ekonomi

AB kredi tavanını 25 milyar Euro’ya yükseltti

AB küresel finansal kriz nedeniyle mali sıkıntı yaşayan üyelerine kredi tavanını 12 milyar Euro’dan 25 milyar Euro’ya yükseltmeye hazırlanıyor.

29 Ekim 2008 02:00

AB küresel finansal kriz nedeniyle mali sıkıntı yaşayan üyelerine kredi tavanını 12 milyar Euro’dan 25 milyar Euro’ya yükseltmeye hazırlanıyor.

Krizin derinleşmesiyle 12 milyar Euro’nun yeterli olmayabileceği düşüncesinin ağırlık kazanması üzerine AB Komisyonu, bu konudaki önerisini üye devletlerin onayına sunacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, küresel krizde son olarak Macaristan'a 6,5 milyar Euro kredi desteği sunan AB'nin ihtiyaç duyan diğer üyelerine de yardıma hazır olduğunu söyledi.

Barroso, krizin reel ekonomiye olumsuz etkisini en aza indirmek için üye ülkelerin ortak çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda 26 Kasım'da açıklayacakları AB ekonomisi kurtarma planının küresel finansal krize kısa vadeli önlemleri içereceğini anlatan Barroso, AB'den 40 milyar Euro destek bekleyen otomobil sektörüne daha çevreci modeller üretmeleri için teşvik verilmesi fikrine açık olduklarını ifade etti.

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