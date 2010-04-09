AB, korsanla mücadelede antlaşma istiyor

T24 - Son ayların en tartışmalı konusu masaya yatırıldı. Kısaca ACTA olarak anılan "Taklitçiliğe Karşı Ticaret Anlaşması'nın" internetteki korsan kullanıcılara ağır yaptırımlar getireceği belirtiliyor.



Avrupa Komisyonu ve ABD uzun süredir ortak bir kararla, internet korsancılığına karşı önlem alınmasını istiyor. Ancak henüz içeriği tam olarak açıklanmayan “Taklitçiliğe Karşı Ticaret Anlaşması" ilk tur görüşmeleri kapalı kapılar arkasında gerçekleştirildi. Yapılacak anlaşmayla ilgili ön protokolün belirlendiği görüşmelere, Nisan ayı ortalarında devam edilecek. Anlaşmanın kapsamıyla ilgili henüz resmi bilgi verilmedi. Ancak uzmanlar, taslakta özlük haklarına aykırı maddelerin olduğunu belirtiyorlar.





Korsana Ağır Yaptırım



“Taklitçiliğe Karşı Ticaret Anlaşması” ACTA ile ilgili tartışmalar devam ediyor. İçeriği netlik kazanmayan anlaşma esas itibariyle, internet datalarının kopyalanmasını engelleyerek telif haklarını korumayı ve sahte ürünlerden kazanç sağlanılmasını engellemeyi içeriyor. Uzun süredir bir karar birliğine varılamayan ve Nisan ayı ortalarında 2. tur görüşmelerin yapılacağı anlaşmayla ilgili ilk sinyaller verildi. Avrupa Komisyonu , ABD, Kanada, Japonya ve daha bir çok ülkenin katılımıyla gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.



Alınan bilgilere göre anlaşma, ürünlerde sahteciliği önlemenin yanı sıra internet üzerinden korsan film ve müzik transferi yapanlar için de ağır yaptırımlar getiriyor. Bu yaptırımların internet kullanıcılarının temel haklarına aykırı olduğu ve ülkelerin Acta ile anlaşarak, kullanım haklarını sınırlandırabileceği de tartışma yaratan konular arasında. “İnternet dataları yasa dışı indirildikçe bu mümkün olabilir. Fransa’da olduğu gibi üç ihtardan sonra, internet bağlantısı kesilebilir” diyen Avrupa Parlamentosu milletvekili Alexander Alvaro, internet bağlantısının kesilmesine karşı olduğunu belirtti.





Almanya kesintiye karşı



Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, internet bağlantılarının kesilmesinin Almanya’da mümkün olamayacağını vurguladı. Ancak durumun özlük haklarına uygun olmadığını savunanların endişeleri devam ediyor. Henüz resmi bir beyanı olmayan “Taklitçiliğe Karşı Ticaret Anlaşması” kapsamında, yasa dışı data transferlerinden internet şirketlerinin sorumlu tutulacağı da spekülatif haberler arasında. Konuya açıklık getirmek isteyen Anlaşmalardan sorumlu Avrupa Komisyonu Başkanı Luc Devigne , şirketlerin sorumlu tutulmayacağını, internet yasağının da kapsam dışı olduğunu belirterek, anlaşmada böyle bir madde olsa dahi Avrupa Birliği'nin onay vermeyeceğini dile getirdi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeler kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Anlaşmaya muhalif olan Kanadalı hukuk Profesörü Michael Geist, Kanada’nın köşeye sıkıştırılıp, telif hakları konusunda değişiklik yapılmaya zorlandığını iddia ediyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Alexander Alvaro ise görüşmelerin şeffaf bir zeminde yapılmasının iddiaları engelleyeceğini ve daha iyi yol alınabileceğini belirtiyor.









