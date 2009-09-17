AB Koordinatörü'nden PKK itirafı

Düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nin 'AB'de terörle mücadelede terörle mücadele de nasıl bir gelecek?' konulu panelinde konuşan AB Terörle mücadele koordinatörü Gilles de Kerchove, Avrupa gündemine fazla yer bulmasa da PKK terörüne değinmek istediğini belirterek, 'Bunların, Avrupa'daki Kürt kökenliler arasında militan devşiriyor, para topluyor ve kaçakçılık dahil her türlü suça karışıyor' tespitinde bulundu.



AB Terörle Mücadele Koordinatöre, dün Brüksel'de toplanan Türkiye-AB konseyi Terörle Mücadele Çalışma Grubu troyka toplantısında 'demokratik açılım' konusunda Türk yetkililerden ayrıntılı bilgi aldıklarını ve AB'de beklentileri not ettiklerini de söyledi.



' İslami terör' yerine 'dini motifli terör '



Batı Medyasına terörle ilgili haberlerde ' islam dinini ya da belli bir topluluğu lekeleyecek ifadelerden kaçınma çağrısında bulunan de Kerchove, 'İslami terör' tanımını asla kullanılmamasını isteyerek, alternatif olarak 'dini motifli terör' tanımının tartışılmasını önerdi.