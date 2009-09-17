T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB Koordinatörü'nden PKK itirafı

AB Terörle mücadele koordinatörü, AB'nin PKK ile mücadelesinde Türkiye'ye yardım etmesi gerektiğini söyledi.

17 Eylül 2009 03:00

Düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nin 'AB'de terörle mücadelede terörle mücadele de nasıl bir gelecek?' konulu panelinde konuşan AB Terörle mücadele koordinatörü Gilles de Kerchove, Avrupa gündemine fazla yer bulmasa da PKK terörüne değinmek istediğini belirterek, 'Bunların, Avrupa'daki Kürt kökenliler arasında militan devşiriyor, para topluyor ve kaçakçılık dahil her türlü suça karışıyor' tespitinde bulundu.

AB Terörle Mücadele Koordinatöre, dün Brüksel'de toplanan Türkiye-AB konseyi Terörle Mücadele Çalışma Grubu troyka toplantısında 'demokratik açılım' konusunda Türk yetkililerden ayrıntılı bilgi aldıklarını ve AB'de beklentileri not ettiklerini de söyledi.

'İslami terör' yerine 'dini motifli terör'

Batı Medyasına terörle ilgili haberlerde ' islam dinini ya da belli bir topluluğu lekeleyecek ifadelerden kaçınma çağrısında bulunan de Kerchove, 'İslami terör' tanımını asla kullanılmamasını isteyerek, alternatif olarak 'dini motifli terör' tanımının tartışılmasını önerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24