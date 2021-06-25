AB Konseyi zirvesi: Macron ve Merkel'in Putin ile masaya oturma teklifi reddedildi; aksine Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım gündeme alındı

T24 Dış Haberler

Fikir ayrılıklarının vitrinde olduğu Avrupa Birliği Konseyi zirvesinde Almanya ve Fransa'nın AB ile Vladimir Putin'i masaya oturtma girişimi karşılık bulmadı; zirve sonucunda AB ülkeleri Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlar üzerinde durmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirveden kısa süre önce sürpriz bir şekilde AB-Putin zirvesi olasılığını gündeme getirmişti.

Polonya ve Baltık ülkelerinin önderliğinde birçok lider teklife karşı çıktı ve görüşme yapılmasının Kremlin'in tutumunu değiştirmeyeceğini; ayrıca Putin'e karşı verilmiş bir taviz olacağını savundu.

Litvanya lider Gitanas Nauseda, "Bir ayıdan bir tabak balı güvende tutmasını istiyoruz" diye konuştu.

Almanya lideri olarak son AB zirvesine katılan Merkel, "Kişisel olarak Rusya konusunda daha cesur bir adım atmamızı isterdim" dedi.

AB liderleri, Merkel ve Macron'un tutumunun aksine Rusya'ya yönelik tutumlarını daha da sertleştirmeye karar verdi. Liderler, ekonomik yaptırım olasılığını gündeme getirerek AB'nin elindeki tüm enstrümanları kullanması gerektiğini vurguladı.