AB Konseyi iki yıllık balık ithalatı planını açıkladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği Konseyi, AB balık işletme endüstrisinin 2019 ve 2020 yıllarına AB üyesi olmayan ülkelerden indirimli oranlarla veya vergiden muaf olarak çiğ balık ürünleri ithal etmeye devam edeceğini duyurdu.

Konseyin, 2019 ve 2020 yılları için özerk AB tarife kotasına (ATQ’ler) ilişkin yeni kabul ettiği regülasyon kapsamında konuşan Konsey Başkanı ve Avusturya Sürdürülebilirlik ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, “ATQ’lerin ana hedefi, AB tedarikçilerine zarar vermeden AB balık işletme endüstrisine çiğ ve yarı çiğ ürünler sunmaktır” dedi.

Yaklaşık olarak son 20 yılda su ve balık ürünlerinin üçüncü dünya ülkelerden ithal edilmesine ihtiyaç duyan AB’de, söz konusu durumun ihtiyaç duyulan ürünlerin dünyanın en büyük piyasası denilebilecek AB’de üretilmemesi veya üretilen miktarın yeterli olmaması sebebiyle gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu ATQ regülasyonu, belirli miktarda balık ürünleri için vergilerin azaltılması veya kaldırılmasını kapsıyor. Vergi ve miktarın her ürüne özel olarak belirlendiği vurgulanırken, indirimin yalnızca AB’de işlenmesi için ithal edilen ürünlere özel olduğuna dikkat çekildi.

Konsey ayrıca vergi kotalarının, Komisyon ve üye devletlerin vergi-kota yönetimiyle orantılı olarak oluşturulacağını vurguladı.