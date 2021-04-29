AB Konseyi, Britanya'yla ticaret anlaşmasına onay verdi

Avrupa Birliği Konseyi, AB ve Britanya arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı onayladı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB ve Britanya arasındaki ticaret ve iş birliği anlaşmasının son onay sürecinin tamamlandığı bildirildi. Bu aşamadan sonra AB tarafının, Britanya'ya onay sürecinin tamamlandığı konusunda resmi bildirimde bulunacağına işaret edilen açıklamada, anlaşma metninin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı ve 1 Mayıs'ta da yürürlüğe gireceği bildirildi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP), AB ve Britanya arasında gelecekteki ekonomik ve ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı dün oy çokluğuyla kabul etmişti.

AB ve Britanya gümrük vergisiz ticaret yapacak

AB ve Britanya arasında imzalanan "Ticaret ve İşbirliği Anlaşması" uyarınca taraflar arasında üyelikten çıkışın ardından yeni bir serbest ticaret anlaşması yapıldı.

Anlaşma, mal ve hizmetlerle birlikte yatırım, rekabet, kamu destekleri, vergi, ulaşım, enerji, balıkçılık, veri güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanları da kapsıyor. Menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulanmayacak.