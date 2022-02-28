AB Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin müzakere gerçekleşecek

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin bir müzakere yapılacağını söyledi

Fransız kanalı BFM’ye konuşan Michel, Ukrayna’nın AB üyeliğine ilişkin “Bu müzakere her şekilde yapılacak” dedi. Michel, AB ile Ukrayna’nın hâlihazırda “çok güçlü” bir işbirliği anlaşması olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’le yaptığı telefon konuşmasında AB üyeliğini gündeme getirdiğini söylemişti. Leyen, dün Ukrayna’nın üyeliği konusunda “Ukrayna bizden biri ve onları AB’de istiyoruz” demişti.