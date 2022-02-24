AB Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınına hazırız

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri harekatına ilişkin yapılan açıklamada, "Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak. Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınını hazırız" denildi.

AB temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Bir kez daha net bir şekilde ifadeyim. Ben biliyorum ki Rusya halkı böyle bir savaşı onaylamıyor. Avrupa topraklarındaki saldırıya karşı birlikte çalışmak bizim görevimizdir. Biz hiç olmadığı kararlıyız. Yaptırımlar, Rusya’nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak" dedi.

"Sığınmacı akınına hazırız"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel “Putin’in başlatmış olduğu bir felaket yaşandı. Avrupa topraklarında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana görülmeyen bir şey bu. Bu saldırı AB’ye bir saldırıdır. AB, ona üye ülkelerle birlikte Rusya’yı bundan sorumlu tutuyor. Bugün büyük bir yaptırım paketi için hemfikir olduk. Masumlar, kadınlar, çocuklar hedef alaındı. Hiç olmadığı kadar desteğimize ihtiyaç duyuyorlar. Siz de insanlarınızı gereksiz bir savaşta kaybetmek istemezdiniz. Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınını hazırız" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, "Yaşananların tek sorumlusu Rusya'dır" dedi.