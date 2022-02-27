AB Konseyi Başkanı Michel: AB, Kiev'e askeri yardımın ulaştırılması sürecini kolaylaştıracak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'nin Kiev'e askeri yardımın ulaştırılması sürecini kolaylaştıracağını belirtti. Michel, “AB savunması Ukrayna'yı desteklemek için harekete geçti. AB'den Ukrayna'ya askeri yardım ulaştırılması sürecini kolaylaştıracağız. Zafer ‘Demokratik Ukrayna’nın olacak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının 27 Şubat Pazar akşamı için planlandığını duyurdu.
Borrell, toplantıda Ukrayna'yı destekleyen ek önlemler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine acil yardım paketi konularının ele alacağını kaydetti.