AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy'dan milliyetçilik uyarısı

AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy, Avrupa Birliği ülkelerinde popülizm ve milliyetçiliğin artış gösterdiğine dikkat çekerek “Popülizm ve milliyetçilik, günümüzün zorluklarına yanıt olarak verilemez” dedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Berlin Duvarı’nın yıkılışının yıldönümü vesilesiyle Berlin’de konuşan van Rompuy, Avrupa Birliği içindeki dolaşımın az olduğuna dikkat çekti ve bir başka AB ülkesinde yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının oranının yüzde 3'ün altında kaldığı bilgisini aktardı. AB'nin yeni üyeleri Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçe karşı artan tepkiyi tehlikeli bulan van Rompuy, Birlik içindeki serbest dolaşımı "medeniyetin göstergesi" olarak nitelendirdi. AB Konseyi Başkanı, kaçak göçle mücadelede en iyi yolun, göç veren ülkelerdeki durumu düzeltmek olduğunu da sözlerine ekledi.