AB Konseyi Başkanı: Erdoğan ile insan haklarını görüştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmesi sona erdi. Tusk, görüşmenin odağında insan hakları konusunun bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi. Türkiye-AB ilişkilerinde fırtınalı bir döneme denk gelen görüşme sonrası ortak açıklama yapılmadı.

AB Konseyi Başkanı Tusk görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "işbirliğinin gerekliliği" konusunu görüştüklerini belirterek, "insan hakları konusunu Erdoğan ile görüşmenin odağına taşıdığını" kaydetti.

Görüşme öncesinde el sıkışarak fotoğrafçılara poz veren Erdoğan ve Tusk'un birbiriyle konuşmaması dikkat çekmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü Margaritis Schinas da görüşme öncesi Twitter'da yaptığı paylaşımda "AB ve Türkiye birlikte çalışmak zorundadır ve birlikte çalışacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada "Bizim AB'den kopmak gibi bir derdimiz yok ama AB'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor… Bu görüşmelerde kendilerine söyleyeceğiz, AB bizim olmazsa olmazımız değil, onun bilinmesi lazım… AB Türkiye kendisi çekilsin istiyor" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk kez bir Batı ülkesine yaptığı ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu Avrupalı liderlerle ikili görüşmeler yapacak.