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Deutsche Welle

AB Komisyonu'nun yeni üyeleri

AB Komisyonu'nun yeni üyeleri belirlendi. Ancak görevlendirme sürecinde 'genişlemeden sorumlu üye' yerine 'genişleme müzakerelerinden sorumlu üye' ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

10 Eylül 2014 19:37


Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı olarak atanan ve Avrupa Parlamentosu'nun da onayını aldıktan sonra 1 Kasım'da göreve başlaması öngörülen Jean Claude Juncker, birlikte çalışacağı Komisyon üyelerinin görev dağılımını yaptı.

Juncker, görevi süresince AB’de yeni genişleme olmayacağını açıklamıştı. Dolayısıyla “genişlemeden sorumlu komisyon üyesi” yerine “genişleme müzakerelerinden sorumlu komisyon üyesi” ifadesini kullanmayı tercih etti. AB Komisyonu'nun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Avusturyalı Johannes Hahn oldu. Hahn, geçen dönem Komisyon'un bölgesel politikalardan sorumlu üyesi olarak görev yapıyordu.

İşte diğer komisyon üyeleri:

Yeni AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, aynı zamanda AB Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapacak.

AB Komisyonu'ndaki en önemli görevlerden biri olarak görülen "ekonomik işler" eski Fransa Maliye Bakanı Pierre Moscovici'ye verildi.

Eski İrlanda Çevre Bakanı Phil Hogan tarım ve kırsal kalkınma, eski İspanya Tarım Bakanı Miguel Arias Canete iklim değişikliği ve enerji dosyalarından sorumlu olacak.

AB ile Türkiye arasında vize liberalizasyonu sürecinin başlatılmasında çok önemli rol oynayan, AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ise AB-ABD arasında yürütülen serbest ticaret anlaşması pazarlıklarını da kapsayan ticaretten sorumlu isim olarak görev yapacak.

Macaristan Dışişleri Bakanı Tibor Navracsics eğitim ve kültür, Yunanistan Savunma Bakanı Dimitris Avramopoulos göç ve içişleri, Danimarka Ekonomi Bakanı Margrethe Vestager rekabet, Malta Turizm Bakanı Karmenu Vella çevre, denizcilik ve balıkçılık, Polonya Kalkınma Bakanı Elzbieta Bienkowska iç pazar ve sanayi dosyasına bakacak.

Hırvat Neven Mimica uluslararası işbirliği ve kalkınmadan, Alman Günther Öttinger dijital ekonomi ve toplumdan, Slovak Maros Sefcovic ise ulaştırma ve uzaydan sorumlu oldu.

Eski Çek Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Vera Jourova adalet, tüketiciler ve cinsiyet eşitliği, eski Litvanya Sağlık Bakanı Vytenis Andriukaitis sağlık ve gıda güvenliği ile ilgilenecek.

Eski Lordlar Kamarası Başkanı İngiliz Lord Jonathan Hill ise mali istikrar, mali hizmetler ve sermaye piyasalarından sorumlu olacak.

Belçikalı Marianne Thyssen istihdam ve sosyal işler, Rum Christos Stylianides ise insani yardım ve kriz yönetiminden sorumlu olarak görevlendirdi.

Portekiz'den Carlos Moedas’a araştırma, bilim ve inovasyon, Romanya'dan Corina Cretu'ya ise bölgesel politika dosyaları verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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