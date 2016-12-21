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Ekonomi
Deutsche Welle

AB Komisyonu'nun gözü Facebook'un üzerinde

Mesajlaşma uygulaması WhtasApp'ı devralma sürecinde şeffaf davranmadığı gerekçesiyle AB Komisyonu Facebook'u takipte. Facebook'a rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza gelebilir.

21 Aralık 2016 00:59

2014 yılında mesajlaşma programı WhatsApp'ı satın alan Facebook, AB Komisyonu'nun devralma işlemi sırasında şeffaf davranmadığı suçlamasıyla karşı karşıya. Facebook, WhatsApp'ı satın alırken kullanıcıların kişisel verilerinin gizli kalacağı, iki hesaptaki verilerin birbirleri ile eşleştirilmeyeceği güvencesi vermişti. Ancak sosyal medya devi, 2016 yılında WhatsApp kullanıcılarının telefon numaralarının Facebook hesapları ile birleştirileceğini duyurdu.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu yetkilileri, iki şirketin birleşmesi için başka faktörleri de gündeme getirmişlerdi. AB Komisyonu bu faktörler göz önünde bulundurularak birleşme konusunda bir kere verilmiş olan iznin Facebook’un yanıltıcı açıklamaları nedeniyle iptalinin söz konusu olmadığını belirtti. Ancak buna rağmen Facebook’un suçlamalara gerekçeli yanıt vermesi talep edildi.

Şirketin bir sözcüsü “teknik olanaklarımız ve planlarımız konusunda biz her zaman doğru bilgi verdik” diye konuştu. Facebook’un cirosunun yüzde biri oranında ceza ödemesinin de olası olduğuna ve firmanın imaj zararına uğrayacağına işaret ediliyor.

Facebook WhatsApp'ın içeriklerine karışmama güvencesi veriyor

Bir milyar kadar kullanıcısı olan WhatsApp Almanya'da ilgi görüyor. Facebook kısa mesaj haberleşme ağı WhatsApp'i bundan iki yıl önce yaklaşık 22 milyar dolara satın almıştı. O dönemde verilerin ve iki paylaşım sitesinin birbirinden bağımsız işleyeceği duyurulmuştu. Şimdilerde de Facebook WhatsApp'in içeriklerine karışmayacağı güvencesi veriyor. Ancak Facebook, kullanıcılarının WhatsApp verilerinin yardımıyla kendileri için daha önemli reklamlara ulaşabileceğini ve daha iyi arkadaşlık teklifleri alabileceğini de öne sürüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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