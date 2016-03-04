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Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu'ndan yol haritası

AB Komisyonu, iç sınırlarda denetimlerin kaldırılarak Schengen uygulamasına yeniden dönülmesine yönelik hazırladığı yol haritasını bugün açıklıyor. Yol haritasının işlemesi Türkiye ile işbirliğine bağlı.

04 Mart 2016 11:14


Türkiye ile AB arasında 7 Mart'ta gerçekleştirilecek zirveye günler kala AB İçişleri Komiseri ve Göç Sorumlusu Dimitris Avramopoulos, sığınmacı krizinin çözümüne yönelik Ankara ile üzerinde mutabık kalınan eylem planının tam anlamıyla uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin krizin çözümüne yönelik adımlar attığını ifade eden Avramopoulus, "Türkiye son günlerde Yunanistan'dan yaklaşık 300 kaçak göçmeni geri aldı. Bu çok olumlu bir işaret" dedi.

Almanya'da yayınlanan Welt gazetesine açıklamalarda bulunan Avramopoulus, bazı yükümlülüklerin yerine getirilmemesine karşın olumlu sonuçlar elde edildiğini belirterek, "Kesin olan şu ki, Türkiye ile işbirliği yapmadan durumu etkili bir şekilde kontrol altında alamayız" diye konuştu.

Avramopoulos mülteci krizi nedeniyle serbest sınır geçişlerinin sağlandığı Schengen uygulamasına bazı ülkeler tarafından ara verilmesini de eleştirdi. Yunanlı politikacı Schengen uygulamasının zarar görmesi durumunda bunun faturasının da ağır olacağına işaret ederek, "Schengen'in çökmesi Avrupa projesinde sonun başlangıcı olacaktır" ifadesini kullandı.

Kasım sonunda sınır denetimleri kalkacak

AB Komisyonu bugün bir araya gelerek Avrupa'da iç sınır denetimlerinin yeniden uygulanmasıyla ilgili hazırlanan bir taslağı görüşecek. Buna göre, iç sınırlarda denetimlerin kaldırılarak Schengen uygulamasına yeniden dönülmesinin yolu açılacak. Avramopoulos bu konuda izlenecek yol haritasının ayrıntılarını öğle saatlerinde açıklayacak. Yol haritasında, özellikle Yunanistan'da olmak üzere, kasım ayına kadar AB içindeki tüm sınır denetimlerinin yeniden kaldırılması yer alıyor. Bunun için Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekiliyor.

Türkiye kaçak göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmada en çok rağbet ettikleri ülke. Şu ana kadar 2,5 milyondan fazla sığınmacıyı kabul eden Türkiye'den sınırlarını daha yoğun şekilde denetleyerek, sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerini azaltması bekleniyor. AB bunun için Türkiye'ye üç milyar euro yardımda bulunmayı taahhüt etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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