AB Komisyonu'ndan 'Türkiye ile müzakereleri hızlandırın' çağrısı

AB Komisyonu, Almanya ve Fransa'dan gelen Türkiye ile yeni bir fasıl açılması yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşılayarak üye ülkeleri eyleme geçmeye çağırdı.

AB Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, Fransa'nın bölgesel politikalar faslının açılmasına yeşil ışık yakma kararını ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu yönde olumlu açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Stano, AB Komisyonu'nun günlük olağan basın toplantısında bir soru üzerine, üye ülkelerin son olarak Aralık ayında onayladıkları genişlemeyle ilgili AB Konseyi kararlarında "Türkiye ile aktif ve saygın katılım müzakereleri" taahhüdünde bulunduklarını hatırlattı.

Üye ülkelere taahhütlerinin gereğini yapmaları çağrısında bulunan Stano, "Katılım müzakerelerinde yeni bir ivmeyi üye ülkelerin kendisi istedi ve bu yıl içinde bu yeni ivmenin gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.

