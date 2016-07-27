AB Komisyonu'ndan Polonya'ya 3 ay süre



AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlayan yasa nedeniyle Polonya'ya ültimatom verildiğini açıkladı. Timmermans, "Varşova ile bu yılın başından bu yana devam eden diyaloğa rağmen Polonya'da hukuk devletini tehdit eden önemli sorunların giderilmediği kanısında olduğunu" söyledi. Frans Timmermans, "Brüksel, bu kaygıları ortadan kaldıracak ve Polonya Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya uygun etkinlikte görevini yerine getirebilmesini sağlayacak somut öneriler sundu" diye konuştu.

Brüksel'in Varşova'dan talepleri

Polonya'da eski hükümet tarafından atanan üç Anayasa Mahkemesi üyesinin görevlerine başlaması, Brüksel'in talepleri arasında yer alıyor. Ayrıca AB Komisyonu Anayasa Mahkemesi yasası reformunun yüksek mahkemenin daha önce aldığı kararlarla uyum içinde olmasını şart koşuyor. AB Komisyonu, Anayasa Mahkemesi yasası reformunun yürürlüğe girmeden önce yüksek mahkemenin denetiminden geçmesini istiyor.

Hukuk devletini koruma prosedürü ilk kez devrede

Hukuk devletini koruma prosedürü, AB'de 2014 yılının başında devreye girmişti. 3 aşamalı prosedür Polonya örneğinde başlatılarak böylece ilk kez uygulanıyor. Varşova'ya karşı uygulanabilecek cezai yaptırımlar arasında Avrupa Birliği liderler zirvelerinde oy hakkının elinden alınması da bulunuyor.

Macaristan'dan Polonya'ya destek

Ancak bunun için tüm üye ülkelerin "Polonya'da AB'nin temel değerlerinin ağır ve kalıcı bir şekilde ihlal edildiğine" görüş birliğine varmaları gerekiyor. AB içinde Polonya ile birlikte yakın hareket eden ülkelerden Macaristan, Varşova'ya yaptırım uygulanmasına destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Varşova: Kimseden korkmuyoruz

Polonyalı yetkililer AB'ye sert tepki gösterdi. Başbakan Beata Szydlo, "Kimseden korkmuyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, "Üyeleri arasına katılırken böyle bir birlik öngörmemiştik" dedi. Brüksel'in bir "süper hükümet" gibi hareket ettiğini öne süren İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak, "Buna izin verilemez. AB Komisyonu üyeleri gerçeklikten uzaklaşmıştır" dedi.