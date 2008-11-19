AB Komisyonu’ndan Opel’e destek

Avrupa Birliği'nin sanayi işlerinden sorumlu temsilcisi Günter Verheugen, otomobil üreticisi OPEL ve diğer Avrupalı otomobil üreticilerinin desteklenmesinin gerekli olduğunu savundu.



Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Verheugen, ABD'deki zor durumdaki Generals Motors'un Avrupa'daki ortağı Opel'in zor duruma düşmesinin "domino etkisiyle" Avrupa'daki diğer otomobil üreticilerini ve dolayısıyla 12 milyona ulaşan bir iş gücünü de zora sokacağını söyledi.



Verheugen, "elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. Eğer piyasadan bir otomobil üreticisi eksilirse, bu diğerlerini de olumsuz etkiler" dedi.



Avrupalı otomobil üreticileri, ABD'nin yaptığı gibi kendilerine de iyi koşullarda kredi verilmesi istiyor. Avrupalı otomobil şirketlerinin kredi talebi, yaklaşık 40 milyar avro civarında.

