AB Komisyonu'ndan kötümser tablo

Euro Bölgesi ülkelerinden Portekiz, İspanya ve Fransa bütçe açığını kapatmakta

zorlanıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilkbahar tahmin raporuna göre

Fransa'nın yapısal bütçe açığı önümüzdeki yıl milli gelirinin yüzde 2,7'sine çıkacak.

Şubat ayında açıklanan raporda bütçe açığının bu oranın altında kalmasının

beklendiği belirtilmekteydi. Yapısal bütçe açığı hesaplarına, devlet bütçesinin ne

ölçüde istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde düzeldiğinin ve hükümetin reform planlarında

ne kadar tutarlı davrandığının anlaşılabilmesi için konjonktürdeki dalgalanmalar dâhil

edilmiyor.

Bu yıl yüzde 2,2

olması beklenen Portekiz'in bütçe açığı 2017 yılında yüzde 2,5'e

çıkacak. Hükümeti kurma çalışmalarından sonuç alınamadığı için

haziran ayı sonunda

yeniden genel seçime gidilmesinin beklendiği İspanya'nın bütçe açığı ise önümüzdeki

yıl yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye çıkacak. Bütçesini sağlığa kavuşturmada

para bölgesi

ortaklarının gerisinde kalan ülkelerden İtalya'nın yapısal bütçe açığının

bu ve

önümüzdeki yıllarda yüzde 1,7 olması bekleniyor. İtalya, Gayrı Safi Yurtiçi

Hâsılası'nın

yüzde 132,7'si oranındaki borç stokunu azaltmada da başarılı

olamayacak.

Avrupa Birliği'nin

istikrar ve büyüme kurallarına göre devlet bütçesi dengeye kavuşana

ya da fazla verene kadar yapısal açığın her yıl Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla'nın yüzde

0,5'i oranında azaltılması öngörülüyor. İtalya, Fransa ve Portekiz'in 2016 ve 2017

yıllarında büyüme hızını arttırması bekleniyor. Aynı dönemde İspanya'nın büyüme

hızının yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'a gerileyeceği tahmin edilmekle birlikte söz konusu

dört ülke arasında en fazla büyüyen ülke yine İspanya olacak.