AB Komisyonu'ndan kötümser tablo

Euro Bölgesi ülkelerinden Portekiz, İspanya ve Fransa bütçe açığını kapatmakta
zorlanıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilkbahar tahmin raporuna göre
Fransa'nın yapısal bütçe açığı önümüzdeki yıl milli gelirinin yüzde 2,7'sine çıkacak.
Şubat ayında açıklanan raporda bütçe açığının bu oranın altında kalmasının
beklendiği belirtilmekteydi. Yapısal bütçe açığı hesaplarına, devlet bütçesinin ne
ölçüde istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde düzeldiğinin ve hükümetin reform planlarında
ne kadar tutarlı davrandığının anlaşılabilmesi için konjonktürdeki dalgalanmalar dâhil
edilmiyor.
Bu yıl yüzde 2,2
olması beklenen Portekiz'in bütçe açığı 2017 yılında yüzde 2,5'e
çıkacak. Hükümeti kurma çalışmalarından sonuç alınamadığı için
haziran ayı sonunda
yeniden genel seçime gidilmesinin beklendiği İspanya'nın bütçe açığı ise önümüzdeki
yıl yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye çıkacak. Bütçesini sağlığa kavuşturmada
para bölgesi
ortaklarının gerisinde kalan ülkelerden İtalya'nın yapısal bütçe açığının
bu ve
önümüzdeki yıllarda yüzde 1,7 olması bekleniyor. İtalya, Gayrı Safi Yurtiçi
Hâsılası'nın
yüzde 132,7'si oranındaki borç stokunu azaltmada da başarılı
olamayacak.
Avrupa Birliği'nin
istikrar ve büyüme kurallarına göre devlet bütçesi dengeye kavuşana
ya da fazla verene kadar yapısal açığın her yıl Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla'nın yüzde
0,5'i oranında azaltılması öngörülüyor. İtalya, Fransa ve Portekiz'in 2016 ve 2017
yıllarında büyüme hızını arttırması bekleniyor. Aynı dönemde İspanya'nın büyüme
hızının yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'a gerileyeceği tahmin edilmekle birlikte söz konusu
dört ülke arasında en fazla büyüyen ülke yine İspanya olacak.