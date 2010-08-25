-AB KOMİSYONU'NDAN FRANSA'YA TEPKİ PARİS (A.A) - 25.08.2010 - Avrupa Birliği Komisyonu, Fransız hükümetinin Romanları sınır dışı etme kararına tepki gösterdi. AB Komisyonu Adalet ve Temel Haklardan Sorumlu Temsilcisi Viviane Reding, Fransız hükümetinin kararının, kendisi için ''belirli bir endişe'' yarattığını söyledi. AB Komisyonu Temsilcisi, ''Fransa'da son günlerde olup biteni belirli bir endişeyle izliyorum. Bir tarafta, AB üyesi bir ülkenin yönetiminin, vatandaşlarının huzurunu korumak ve kamu düzenini sağlamak için sorumlu davranmasının gerektiğini anlıyorum. Ancak diğer taraftan bütün üye ülkelerin, AB'nin serbest dolaşım ve ayırımcılığın engellenmesi ve azınlık hakları gibi birliğin temel değerlerine uymasını bekliyorum'' dedi. Yasaları ihlal edenlerini sonuçlarına katlanması gerektiğini kaydeden AB temsilcisi, bununla birlikte bir kişinin sadece Roman olduğu gerekçesiyle sınırdışı edilemeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kararı üzerine, Fransız makamları 700 Romanı, Romanya ve Bulgaristan'a geri göndermeye başlamıştı. Bu çerçevede ilk etapta, perşembe ve cuma günü 200'den fazla Roman sınırdışı edilmişti. İnsan hakları örgütleri ve muhalefet partileri bu uygulamayı protesto ediyor.