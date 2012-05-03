AB Komisyonu'ndan Euro 2012'ye boykot

Ukrayna'da eski Başbakan Yulya Timoşenko'nun cezaevinde kötü muameleye maruz kalmasını protesto eden Avrupa Birliği Komisyonu, bu ülkede oynanacak Euro 2012 Futbol Şampiyonası'nı boykot etme kararı aldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bir delegasyonun yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in politikaları nedeniyle Euro 2012'yi boykot etme kararı alındığı belirtildi.

Putin'den Rusya'da tedavi olsun teklifi

Rusya Başbakanı Vladimir Putin ise, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle ülkesinde 7 yıl hapis cezasına çarptırılan ve doktorları tarafından tedavi edilmesine izin verilmeyen Ukrayna eski başbakanı Timoşenko'nun Rusya'da tedavi edilmesini teklif etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de, cezaevinde bulunan eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko’ya yapılan kötü muamele sebebiyle Ukrayna’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını boykot etmeyi düşündüğü belirtilmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da, Ukrayna'ya yapacağı ziyareti aynı gerekçeyle iptal etmişti.