AB Komisyonu'ndan "Türkiye’ye ödemeleri artırın" çağrısı

AB Komisyonu'nun bütçe ve insan kaynaklarından sorumlu yetkilisi Günther Oettinger, Türkiye ile 2016 yılında uzlaşılan mülteci mütabakatı kapsamında AB devletlerinden daha fazla para ödemelerini talep etti. AB Komisyonu yetkilisi üye devletlerin 2 milyar euronun üzerinde bir meblağı finanse etmek zorunda olduklarını vurguladı.

AB üyelerinin mutabakat kapsamında Türkiye'deki mültecilerin barınması ve eğitimi gibi kalemler için 2018 yılına kadar 6 milyar euro taahhüt ettiğini hatırlatan Oettinger, mali yardımın ilk dilimi olan 3 milyar euronun yıl sonuna kadar planlanmış olacağını belirterek, bu nedenle 2018 bütçe taslağına ikinci dilim kapsamında 300 milyon euro öngördüğünü kaydetti.

AB Komisyonu yetkilisi, Türkiye'ye yapılacak mali yardımın ikinci dilimine yönelik AB üyelerinin sorumluluklarını hatırlattı. Almanya'nın ilk dilimde yaklaşık 500 milyon euro ödediği belirtilirken, AB uzmanları ikinci dilimde Almanya'ya düşecek payın çok daha yüklü olacağı görüşünde.

AB'nin kendi bütçesinden yeniden bir milyar euroluk ödeme yapması mümkün görülmüyor. Diğer yandan AB'den çıkma kararı alan Büyük Britanya'nın Türkiye ile varılan anlaşma kapsamında ödemelere devam edip etmeyeceği de meçhul.

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DW/dpa/GA/BK