T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu'ndan "Türkiye’ye ödemeleri artırın" çağrısı

AB Komisyonu'nun Alman yetkilisi Oettinger, mülteci anlaşması kapsamında Türkiye’ye ödenecek mali yardımları tamamlamak için AB ülkelerinin daha fazla para ödemesini talep etti.

26 Ağustos 2017 00:00

AB Komisyonu'nun bütçe ve insan kaynaklarından sorumlu yetkilisi Günther Oettinger, Türkiye ile 2016 yılında uzlaşılan mülteci mütabakatı kapsamında AB devletlerinden daha fazla para ödemelerini talep etti. AB Komisyonu yetkilisi üye devletlerin 2 milyar euronun üzerinde bir meblağı finanse etmek zorunda olduklarını vurguladı.

AB üyelerinin mutabakat kapsamında Türkiye'deki mültecilerin barınması ve eğitimi gibi kalemler için 2018 yılına kadar 6 milyar euro taahhüt ettiğini hatırlatan Oettinger, mali yardımın ilk dilimi olan 3 milyar euronun yıl sonuna kadar planlanmış olacağını belirterek, bu nedenle 2018 bütçe taslağına ikinci dilim kapsamında 300 milyon euro öngördüğünü kaydetti.

AB Komisyonu yetkilisi, Türkiye'ye yapılacak mali yardımın ikinci dilimine yönelik AB üyelerinin sorumluluklarını hatırlattı. Almanya'nın ilk dilimde yaklaşık 500 milyon euro ödediği belirtilirken, AB uzmanları ikinci dilimde Almanya'ya düşecek payın çok daha yüklü olacağı görüşünde.

AB'nin kendi bütçesinden yeniden bir milyar euroluk ödeme yapması mümkün görülmüyor. Diğer yandan AB'den çıkma kararı alan Büyük Britanya'nın Türkiye ile varılan anlaşma kapsamında ödemelere devam edip etmeyeceği de meçhul.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Komisyonu AlmanOettingerTürkiyeKomisyonuGünther Oettinger TürkiyeAlmanyaBüyük Britanya TürkiyeDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/GA/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24