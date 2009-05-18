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Dünya

AB Komisyonu'ndaki yangın söndürüldü

18 Mayıs 2009 20:22

AB Komisyonu'nun ana binası Berlaymont'un öğlen saatlerinde tahliye edilmesine neden olan yangın söndürüldü.

Brüksel itfaiyesi yetkilileri, yangının 13 katlı binanın altında elektrik ve veri kablolarıyla bağlantı cihazların bulunduğu bölümden başladığını bildirdi.  AB Komisyonu, tahliye edilmelerinin ardından yangını çevreden izleyen iki  bin bürokratından evlerine dönmelerini isteyerek, binanın yarın açılıp  açılmayacağı konusunda daha sonra duyuru yapılacağını bildirdi.

Brüksel itfaiyesi ve polis, alarmın geç çalışması nedeniyle zamanında fark edilmeyince 3 saate yakın süren yangının çıkış nedenini araştırmayı  sürdürüyor.

Tadilatı 2004 yılında tamamlanan, 13 katlı ve haç görünümündeki binada AB Komisyonu'nün 27 üyesi ve merkezi birimleri bulunuyor. Komisyona bağlı birçok genel müdürlük ise civardaki daha küçük binaları kullanıyor.

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