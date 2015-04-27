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Ekonomi
Deutsche Welle

AB Komisyonu, Yunanistan için büyüme tahminlerini düşürecek

Avrupa Birliği Komisyonu'nun, kurtarma programının gereklerini yerine getirmekte direnen Yunanistan'ın büyüme tahminlerinde revizyona gitmeyi planladığı belirtildi.

27 Nisan 2015 14:28


AB Komisyonu'nun Euro Bölgesi'nden sorumlu başkan yardımcısı Valdis Dombrovskis, Almanya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'a konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kış döneminde Yunanistan için 2015 yılı büyüme oranınının yüzde 2,5 olarak tahmin edildiğini hatırlatan Dombrovskis, bahar dönemi tahmininin Yunanistan için çok daha kötümser olacağını kaydetti.

'Kurtarma programına ilişkin belirsizlik kaygıları artırıyor'

AB Komisyonu'nun kış dönemine ilişkin tahmin oranını hazırlarken AB kurtarma programının başarıyla uzatılacağı ihtimalinin esas alındığı, bu konuda süren belirsizliğin kaygıları artırdığı vurgulandı.

Yunanistan yardım programının süresi şubat ayında dört ay daha uzatılmış ancak yardımlar için Atina'nın reform yapması şart koşulmuştu. Yunanistan alacağı önlemleri içeren reformlara ilişkin listeyi hâlâ sunmadı. Liste, Euro Grubu'nun onayından geçtikten sonra Atina'ya ödeme yapılması öngörülüyor. Euro Grubu üyesi maliye bakanları Yunanistan'ın durumunu geçen hafta Letonya'nın başkenti Riga'da ele almış, ancak toplantıda bir uzlaşmaya varılamamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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