AB Komisyonu: Vize muafiyeti konusunda eylülden bu yana ilerleme kaydedilmedi

AB Komisyonu, Türkiye ile yürütülen vize muafiyeti müzakerelerinde eylül ayından bu yana bir ilerleme kaydedilmediğini açıkladı. Komisyon, Türkiye'nin eksik kalan yedi şartı hâlâ yerine getirmediğini duyurdu.

Birgün'de yer alan habere göre, AB Komisyonu mülteci sorunu ve Türkiye ile sağlanan mülteci mutabakatı konusundaki yeni raporunu bugün kamuoyuna açıkladı. Komisyon'un raporuna göre, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti sağlanması için öngörülen 72 şarttan yedisini Türkiye hâlâ yerine getirmedi. Bu kriterler arasında tartışmalı terörle mücadele yasasının değiştirilmesi de bulunuyor.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Dimitri Avramapoulos, tarafların "eksik kalan şartların yerine getirilmesi konusunda çözüm bulunabilmesi" için çabalarını sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'den Yunanistan'a gelen sığınmacıların sayısının günde 80'den de aza düştüğünü kaydeden Avramapoulos, hedefin "Yunan adaları üzerindeki baskıyı azaltmak için" Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen sığınmacıların sayısının artırılması olduğunu duyurdu. AB Komisyonu yetkilisi, AB - Türkiye anlaşmasının işler durumda olduğunu söyledi.

AB ile Türkiye arasında geçen mart ayında sağlanan anlaşma, Türkiye'nin Yunan adalarına yasa dışı yollardan giriş yapan ve Yunanistan'da iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıları geri kabul etmesini öngörüyor. Bunun karşılığında AB Türkiye'ye geri gönderilen her Suriyeli sığınmacı karşılığında bir Suriyeliyi kabul etme taahhüdünde bulunmuştu. Ayrıca Türkiye'ye vize muafiyeti konusunda da yeşil ışık yakılmış ve bu sürecin sona erdirilmesi için Türkiye'nin 72 koşulu yerine getirmesi gerektiği belirtilmişti. Ancak özellikle terörle mücadele yasasının değiştirilmesi konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor.

748 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi

AB Komisyonu'nun verilerine göre, şu ana kadar anlaşma kapsamında Türkiye'ye 95'i Suriye vatandaşı olmak üzere 748 sığınmacı geri gönderildi. AB ülkeleri ise Türkiye'den 2 bin 761 Suriyeliyi topraklarına kabul etti. Sığınmacıların Yunanistan'da bu işleme itiraz ve Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunma hakkı bulunması sebebiyle Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı gönderilmesi işleminin yavaş işlediğine dikkat çekiliyor.

Geçen ay taraflar arasında bir kez daha gerginlik yaşanmış, Avrupa Parlamentosu'nun AB üyelik müzakerelerinin dondurulmasını öngören tavsiye kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kasım ayında mülteci mutabakatını feshetme tehdidine bulunmuştu.

Dublin yeniden yürürlüğe konulacak

Öte yandan AB komisyonu, mülteci krizi sırasında askıya alınan Dublin Anlaşması konusunda da açıklama yaptı. Komisyon, sığınmacıların AB içerisinde ayak bastıkları ülkeye geri gönderilmesini öngören anlaşma doğrultusunda Yunanistan'a yeniden sığınmacı gönderilmeye başlanması gerektiğini açıkladı.

Komisyon, Yunanistan'daki iltica sisteminin ilerleme kaydettiğini ve bahar aylarından itibaren Dublin Anlaşması'nın tedricen yürürlüğe konulabileceğini duyurdu. Ancak sığınmacıların geri gönderilmesi kararı ulusal hükümetlerin yetki alanında.