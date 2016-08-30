T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu üyesi Oettinger'den Erdoğan uyarısı

AB Komisyonu Üyesi Günther Oettinger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin AB üyeliğinin artık mümkün görünmediğini belirtti.

30 Ağustos 2016 16:26


Bild gazetesine demeç veren AB Komisyonu'nun dijital ekonomiden sorumlu Alman üyesi Günther Oettinger, "Bu büyük olasılıkla Erdoğan sonrası bir konu olacak" diye konuştu. Oettinger, "hâlihazırdaki şartlar altında bir üyeliğin gelecek on yıla kadar gerçekçi olmadığı" görüşünde olduğunu kaydetti.

Hristiyan Birlik Partili Günther Oettinger yine de Türkiye'nin Avrupa Birliği için jeostratejik ve ekonomik bakımdan önemli bir ülke olmaya devam edeceğine dikkat çekti, iyi ilişkilerin önemli olduğunu belirtti.

Oettinger, Türk hükümetinin vize muafiyetinin Ekim ayına kadar yürürlüğe girmesine yönelik talebini de değerlendirdi. Bild gazetesine verdiği demeçte Oettinger, Ankara'nın vize muafiyeti için gerekli tüm şartları yerine getirmediğini kaydetti. AB Komisyonu Üyesi, "Özellikle de terörle mücadele yasasında değişikliğe gidilmesine yönelik, tarafımızca bir indirim (esneme) yapılması mümkün değil. Bizim için hukuk devleti ve doğruluk, hızın önünde gelir" şeklinde konuştu. Günther Oettinger, Türkiye'nin yasada değişikliğe gitmek için daha fazla zamana ihtiyacı varsa, bunu böyle kabul edilmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi.

Türk hükümeti vize muafiyetini, AB ile varılan mülteci anlaşmasının bir gereği olarak kabul ediyor. Ankara, vize muafiyetinin ekim ayına kadar yürürlüğe girmesini talep etmiş, aksi halde mülteci anlaşmasının feshedileceğini açıklamıştı.

Türkiye'den muhalif akını

Günther Oettinger Bild gazetesine verdiği demecinde, Türkiye'de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası başlayacak muhtemel mülteci akınına dair endişelerini de dile getirdi. Oettinger, "Türkiye'deki temizlik operasyonu nedeniyle birçok Türkün Avrupa'da koruma arayacak olmaları da ihtimal dışında değil" dedi. Oettinger bu kişiler arasında kamu çalışanları, ordu mensupları, entelektüeller ve aileleriyle birlikte gazeteciler olacağını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KomisyonuGünther Oettinger Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye KomisyonuAlmanGünther OettingerErdoğanBirlik Partili Günther OettingerTürkiye Avrupa BirliğiTürkEkimOettinger Ankara KomisyonuOettinger Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24