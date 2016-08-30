AB Komisyonu üyesi Oettinger'den Erdoğan uyarısı



Bild gazetesine demeç veren AB Komisyonu'nun dijital ekonomiden sorumlu Alman üyesi Günther Oettinger, "Bu büyük olasılıkla Erdoğan sonrası bir konu olacak" diye konuştu. Oettinger, "hâlihazırdaki şartlar altında bir üyeliğin gelecek on yıla kadar gerçekçi olmadığı" görüşünde olduğunu kaydetti.

Hristiyan Birlik Partili Günther Oettinger yine de Türkiye'nin Avrupa Birliği için jeostratejik ve ekonomik bakımdan önemli bir ülke olmaya devam edeceğine dikkat çekti, iyi ilişkilerin önemli olduğunu belirtti.

Oettinger, Türk hükümetinin vize muafiyetinin Ekim ayına kadar yürürlüğe girmesine yönelik talebini de değerlendirdi. Bild gazetesine verdiği demeçte Oettinger, Ankara'nın vize muafiyeti için gerekli tüm şartları yerine getirmediğini kaydetti. AB Komisyonu Üyesi, "Özellikle de terörle mücadele yasasında değişikliğe gidilmesine yönelik, tarafımızca bir indirim (esneme) yapılması mümkün değil. Bizim için hukuk devleti ve doğruluk, hızın önünde gelir" şeklinde konuştu. Günther Oettinger, Türkiye'nin yasada değişikliğe gitmek için daha fazla zamana ihtiyacı varsa, bunu böyle kabul edilmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi.

Türk hükümeti vize muafiyetini, AB ile varılan mülteci anlaşmasının bir gereği olarak kabul ediyor. Ankara, vize muafiyetinin ekim ayına kadar yürürlüğe girmesini talep etmiş, aksi halde mülteci anlaşmasının feshedileceğini açıklamıştı.

Türkiye'den muhalif akını

Günther Oettinger Bild gazetesine verdiği demecinde, Türkiye'de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası başlayacak muhtemel mülteci akınına dair endişelerini de dile getirdi. Oettinger, "Türkiye'deki temizlik operasyonu nedeniyle birçok Türkün Avrupa'da koruma arayacak olmaları da ihtimal dışında değil" dedi. Oettinger bu kişiler arasında kamu çalışanları, ordu mensupları, entelektüeller ve aileleriyle birlikte gazeteciler olacağını ifade etti.