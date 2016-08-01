AB Komisyonu: Ültimatom kabul etmeyiz



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile vize muafiyeti konusunda yaşanan anlaşmazlıkta ültimatom verilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. AB Komisyonu sözcüsü, "Türkiye vize muafiyeti istiyorsa, koşullar yerine getirilmek zorundadır" diyerek, Komisyon Başkanı Juncker'in de bunu pekçok kez açık bir şekilde dile getirdiğini hatırlattı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'da pazartesi günü yayımlanan mülakatta, vize muafiyeti için somut tarih verilmesini talep ederek, aksi takdirde Türkiye'nin AB ile 18 Mart'ta kabul edilen mülteci mutabakatını feshetmek durumunda kalacağını söylemişti. Çavuşoğlu vize muafiyeti için somut tarih olarak "Ekim başı ya da ortası olabilir" ifadesini kullanmıştı.

AB Komisyonu sözcüsü, Türkiye'den gelen bu açıklamanın Brüksel'de ciddiye alınıp alınmadığı yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı. AB'nin taahhütlerinin arkasında durduğunu ve şimdiye kadar Türkiye'deki sığınmacıların bakımı için yaklaşık iki milyar euroluk kaynak ayırdığını belirten Komisyon sözcüsü, ayrıca Komisyon uzmanlarının hayata geçirilecek reformlar konusunda Türk resmi makamlarına destek olmaya devam ettiklerini kaydetti.