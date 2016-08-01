T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu: Ültimatom kabul etmeyiz

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin vize muafiyeti konusunda ültimatom vermesini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

01 Ağustos 2016 18:39


AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile vize muafiyeti konusunda yaşanan anlaşmazlıkta ültimatom verilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. AB Komisyonu sözcüsü, "Türkiye vize muafiyeti istiyorsa, koşullar yerine getirilmek zorundadır" diyerek, Komisyon Başkanı Juncker'in de bunu pekçok kez açık bir şekilde dile getirdiğini hatırlattı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'da pazartesi günü yayımlanan mülakatta, vize muafiyeti için somut tarih verilmesini talep ederek, aksi takdirde Türkiye'nin AB ile 18 Mart'ta kabul edilen mülteci mutabakatını feshetmek durumunda kalacağını söylemişti. Çavuşoğlu vize muafiyeti için somut tarih olarak "Ekim başı ya da ortası olabilir" ifadesini kullanmıştı.

AB Komisyonu sözcüsü, Türkiye'den gelen bu açıklamanın Brüksel'de ciddiye alınıp alınmadığı yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı. AB'nin taahhütlerinin arkasında durduğunu ve şimdiye kadar Türkiye'deki sığınmacıların bakımı için yaklaşık iki milyar euroluk kaynak ayırdığını belirten Komisyon sözcüsü, ayrıca Komisyon uzmanlarının hayata geçirilecek reformlar konusunda Türk resmi makamlarına destek olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Komisyonu TürkiyeKomisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker TürkiyeKomisyonuKomisyon Başkanı JunckerDışişleri Bakanı MevlütAlman Frankfurter Allgemeine ZeitungTürkiyeMartBrükselKomisyonTürkDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24