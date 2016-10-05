AB Komisyonu: Türkiye'ye 467 milyon euro verildi

Brüksel'den yapılan açıklamada, mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için taahhüt edilen 3 milyar euroluk yardımın şu ana kadar 467 milyon euroluk bölümünün Türkiye'ye aktarıldığı bildirildi. Komisyon, söz konusu meblağın şu ana kadar 34 farklı proje ile Türkiye'ye aktarılması üzerinde anlaşmaya varılan 1 milyar 252 milyon euroluk kaynağın bir bölümü olduğunu duyurdu.

AB Komisyonu, şu ana kadar yapılan planlar doğrultusunda Türkiye'ye 2 milyar 239 milyon euroluk mali yardımın aktarılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Taahhüt edilen 3 milyar euroluk mali yardım 2016 ve 2017 yıllarını kapsıyordu.

Mülteci anlaşmasında kilit nokta: Vizesiz seyahat

Türkiye ile AB arasında mart ayında varılan mülteci mutabakatı doğrultusunda Türkiye, Ege Adaları'na kaçak yollardan giriş yapan sığınmacıları geri almayı taahhüt etmişti. AB bunun karşılığında geri kabul edilen her Suriyeli karşılığında 1 Suriyeli'yi yasal yollardan AB'ye alma sözü vermiş, ayrıca Türkiye'ye 3 milyar euroluk mali yardım yapılmasını taahhüt etmişti. Taraflar arasında Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesi de pazarlık konusu olmuştu.

Ancak geçen hafta AB Komisyou'ndan yapılan açıklamada, mülteci anlaşmasından memnuniyet duyulmakla birlikte, Türkiye'nin vize muafiyeti konusunda yerine getirmesi gereken 72 kriterden 7'sini henüz karşılamadığına dikkat çekilmişti. Türk yetkililer, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanının tanınmaması halinde, anlaşmanın feshedilebileceği tehdidinde bulunmuştu.