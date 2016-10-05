T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu: Türkiye'ye 467 milyon euro verildi

AB Komisyonu, Türkiye'ye mülteci mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen 3 milyar euroluk mali yardımın 467 milyon euroluk bölümünün verildiğini açıkladı

05 Ekim 2016 00:38

Brüksel'den yapılan açıklamada, mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için taahhüt edilen 3 milyar euroluk yardımın şu ana kadar 467 milyon euroluk bölümünün Türkiye'ye aktarıldığı bildirildi. Komisyon, söz konusu meblağın şu ana kadar 34 farklı proje ile Türkiye'ye aktarılması üzerinde anlaşmaya varılan 1 milyar 252 milyon euroluk kaynağın bir bölümü olduğunu duyurdu.

AB Komisyonu, şu ana kadar yapılan planlar doğrultusunda Türkiye'ye 2 milyar 239 milyon euroluk mali yardımın aktarılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Taahhüt edilen 3 milyar euroluk mali yardım 2016 ve 2017 yıllarını kapsıyordu.

Mülteci anlaşmasında kilit nokta: Vizesiz seyahat

Türkiye ile AB arasında mart ayında varılan mülteci mutabakatı doğrultusunda Türkiye, Ege Adaları'na kaçak yollardan giriş yapan sığınmacıları geri almayı taahhüt etmişti. AB bunun karşılığında geri kabul edilen her Suriyeli karşılığında 1 Suriyeli'yi yasal yollardan AB'ye alma sözü vermiş, ayrıca Türkiye'ye 3 milyar euroluk mali yardım yapılmasını taahhüt etmişti. Taraflar arasında Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesi de pazarlık konusu olmuştu.

Ancak geçen hafta AB Komisyou'ndan yapılan açıklamada, mülteci anlaşmasından memnuniyet duyulmakla birlikte, Türkiye'nin vize muafiyeti konusunda yerine getirmesi gereken 72 kriterden 7'sini henüz karşılamadığına dikkat çekilmişti. Türk yetkililer, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanının tanınmaması halinde, anlaşmanın feshedilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Komisyonu TürkiyeTürkiyeKomisyonuVizesizTürkiye Ege AdalarıSuriyeliTürkSchengen Bölgesi KomisyouDeutsche Welle Türkçedpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24