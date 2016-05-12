AB Komisyonu: Türkiye'nin Terörle Mücadele Yasası'nı değiştirmeyi reddetmesi süreci bitirmiyor

Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen ülkelerine yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti verilmesiyle ilgili yapılan müzakerelerde, terörle mücade kapsamında yaşanan tıkanmaya ilişkin "Ankaranın Terörle Mücadele Yasası'nı değiştirmeyi reddetmesi süreci bitirmiyor" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, yaptığı son açıklamada, "Vize serbestisi pahasına terör yasasını değiştiremeyiz. Biz son ana kadar bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı sürecin tehlikeye maruz kalmaması için bütün imkanları zorlayacağız. Cumhurbaşkanımızın direktifiyle Avrupa Parlamentosu ile vize konusundaki kararımızı vereceğiz"diye konuştu. Bozkır, cuma günü son bir değerlendirme yapacaklarını da ifade etti.

AB Komisyonu'ndan yanıt geldi

Bakan Bozkır'ın bu sözlerinden sonra Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Ankara'nın terörle mücadele yasasını değiştirmeyi reddetmesi süreci bitirmiyor" denildi.

AB Bakanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Komisyon’un genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın 4’lü siyasi diyalog toplantısı, Alman basınına göre, AP’nin tavrından sonra “ileri bir tarihe ertelendi”.

Cumhuriyet'in haberine göre, Bakan Bozkır, bugün Brüksel’e gidip Mogherini ve Hahn’a Ankara’nın tezlerini anlatacak. Ama Erdoğan’ın hem vize muafiyeti için terörle mücadele yasalarının değiştirilmesi şartını “Sen yoluna, ben yoluma” diyerek reddetmesi hem de vize muafiyeti sağlanmazsa Avrupa’ya sığınmacı akının yeniden başlatmakla tehdit etmesi, AB’nin gündemine damga vurdu.

Dün ilkin Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin AB ile Türkiye arasındaki müzakerelerin başarısızlığa uğrayabileceği açıklaması sızdı. Bild gazetesine göre De Maiziere “Erdoğan’ın kriterleri yerine getirmeye niyetli olmadığı aşikar. Kriterler yerine getirilmezse vize mecburiyeti kalkmaz” dedi.