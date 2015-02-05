AB Komisyonu Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin 2015 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3'ten 3,7'ye yükseltti.

AB Komisyonu'nu Kış Ekonomik Tahminler Raporu'nun Türkiye bölümünde, "Petrol fiyatlarının düşüşü büyüme, enflasyon ve cari açık için bir lütuf" başlığı kullanıldı. Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin 2015 yılı için yüzde 3,3'ten 3,7'ye ve 2016 için yüzde 3,7'den 4'e yükseltildiği belgede, "Enflasyonun ciddi şekilde gerilemesi bekleniyor, büyüme tüketici alım gücündeki artışla desteklenecek ve ithal edilen enerjiye daha düşük harcama yapılması cari açığı daraltacak" değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'de iç talepteki yavaşlığın iyileşen net ihracatla büyük ölçüde telafi edildiği belirtilen raporda, "Eğer Rusya, Ukrayna ve Irak'a ihracat daralmasaydı Türkiye'nin genel ihracat performansı ve büyüme rakamı daha iyi olacaktı" denildi.

'Rusya etkileyebilir'

AB raporunda Türkiye Cumhuriyet merkez bankası'nın 2013 ve 2014'te genelde sıkı para politikası uyguladığı, fakat ocak 2015'te "iyileşen enflasyon verisi ve hükümetten ve Cumhurbaşkanı'ndan baskının" ardından parasal koşulları gevşettiği ifade edildi. AB Komisyonu'na göre düşen petrol fiyatları ve daha gevşek para politikasıyla Türkiye 2015 ve 2016'da güçlü büyüme gerçekleştirecek. Rapora göre Komisyon, ABD para politikasındaki normalleşmenin Türk piyasalarında satışlara neden olması ihtimalini bir risk olarak görüyor ve bu durumda Türkiye'nin para politikasını sıkılaştırmak durumunda kalacak olmasının iç talebe olumsuz yansıyacağını düşünüyor. AB Komisyonu raporunda ayrıca Orta Doğu ve Ukrayna-Rusya arasında kötüleşecek jeopolitik durumların Türk ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Cari açık azalacak

AB Komisyonu'nun tahminlerine göre Türkiye'de geçen yıl yüzde 6 civarındaki cari açık bu yıl yüzde 3,6'ya inecek. Kamu borçlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranında düşüş trendi devam edecek. 2014'te yüzde 34,3 olan bu oranın 2015'te yüzde 32,2 ve 2016'da yüzde 31,2'ye gerilemesi bekleniyor. Rapora göre Türkiye'de geçen yıl yüzde 1,5 düzeyindeki bütçe açığı bu yıl yüzde 1,4'e ve gelecek yıl yüzde 1,3'e inecek. Düşüş trendinin enflasyonda da görülmesini bekleyen AB Komisyonu, 2014'te yüzde 9 olan tüketici fiyatlarındaki artışın 2015'te yüzde 7,5 ve 2016'da yüzde 7,1 olmasını öngörüyor. Kış Ekonomik Tahminler Raporu'nda Türkiye'de işsizlik oranının ise 2015 ve 2016'da yüzde 10,5'te kalacağı tahmin ediliyor. Bu arada AB Komisyonu, Euro Bölgesi'nin 2015 büyüme tahminini yüzde 1,1'den 1,3'e ve 2016 büyüme tahminini yüzde 1,7'den 1,9'a yükseltti. AB Komisyonu'nun raporunda, "zayıf yatırım atmosferi ve yüksek işsizliğin " Avrupa genelinde büyüme beklentisini sınırladığı belirtildi.