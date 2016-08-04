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Deutsche Welle

AB Komisyonu: Türkiye ile ilgili karar aceleye gelmez

Avusturya Başbakanı Kern'in "Türkiye ile üyelik müzakereleri durdurulsun" talebiyle alevlenen tartışmalara AB Komisyonu da katıldı. AB Komisyonu, "bu aceleye getirilmemesi gerek bir karar" dedi.

04 Ağustos 2016 19:09


AB Komisyonu, Türkiye ile üyelik görüşmelerinin aceleci bir biçimde kesilmesi taraftarı değil. Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker'in sözcüsü, görüşlerinin bu yönde olduğunu dile getirdi. AB Komisyon Başkanı Juncker hafta sonu kendisiyle yapılan bir mülakatta, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması konusunda aceleyle ve üzerinde yeterince düşünülmeden bir karar vermek için doğru bir zaman olmadığını söyledi. Junker hâlihazırda müzakerelerin durdurulmasıyla ilgili kararın kendilerinde olmadığını, buna ancak tüm üyelerin oybirliğiyle karar verilebileceğini söyledi.

Türkiye ile müzakerelerin durdurulması talebi

Avusturya Başbakanı Christian Kern, son açıklamasında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini savunmuştu. Kern, Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin "diplomatik bir hayal" olduğunu belirterek, "Üyeliğin gerçekleşmesi için demokratik standartların yeterli olmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kern, konuyu 16 Eylül'deki AB Zirvesi'nde tartışmaya açacağını belirtirken, ancak Türkiye'nin güvenlik ve uyum politikaları açısından önemli bir ortak olduğunu da dile getirmişti. IŞİD'le mücadelede de Türkiye'nin önem taşıdığına dikkat çeken Kern, AB'nin Ankara'daki hükümetin öfkesinden korkmaması gerektiğini söyledi. Kern daha önceden de, Türkiye'nin AB'ye katkılarının yadsınamayacağını ancak AB olmazsa Türk ekonomisinin iflasa sürükleneceğini iddia etmişti.

Avusturya Başbakanı'ndan önce de Almanya'nın Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrman (CSU), Bavyera hükümetinin ortak görüşünün AB ile Türkiye arasındaki üyelik görüşmelerinin sonlandırılması yönünde olduğunu söylemişti. Herrman, Türkiye'de demokratik değerlerin ayaklar altına alındığını belirterek, böyle bir ülkenin asla AB üyesi olamayacağı eleştirisini getirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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