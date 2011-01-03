-AB KOMİSYONU: TEL ÖRGÜ GÖÇMEN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE FAYDALI DEĞİL BRÜKSEL (A.A) - 03.01.2011 - AB Komisyonu, Yunanistan'ın, Türkiye sınırına tel örgüden bir duvar inşa etme projesine soğuk yaklaştı. İçişlerinden sorumlu AB Komiseri Cecilie Malmström'üm sözcüsü Michele Cercone, sınır güvenliğinin, üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirterek Yunanistan'ın sınırlarını daha iyi koruma ve sağlam bir göçmen politikası için uzun vadeli yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu anlattı. Geçmişte duvar veya tel örgülere büyük göçmen akınlarını durdurmak için kısa vadeli önlem olarak başvurulduğunu kaydeden Cercone, "Bu tür sistemleri kullanıp kullanmama üye ülkelerin kararıdır" dedi. Cercone, "Duvar veya tel örgülerin, göçmen sorununun gerçekten güçlü ve yapısal şekilde çözümünde faydalı olmadığı geçmişte görüldü" dedi. Sözcü Cercone, Yunanistan'dan Türkiye sınırına inşa etmeyi planladığı duvarla ilgili resmi ya da gayrı resmi bir bilgi almadıklarını söyledi. Sınırların ve göçmen akınlarının sağlam yönetiminin kaynak ve transit ülkelerle siyasi diyalogdan geçtiğini vurgulayan Cercone, bu kapsamda AB Komisyonu'nun Türkiye ile sürdürdüğü geri kabul anlaşması müzakerelerine dikkati çekti. "Müzakereleri sonuçlandırmak için çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. En kısa sürede Türkiye ile nihai anlaşmaya varacağımızı umuyorum" diyen Cercone, anlaşmanın imzalanması halinde Yunanistan'ın bugün yaşadığı göçmen sorununun çözümü yönünde devasa bir adım atılmış olacağını vurguladı. Cercone, AB sınır güvenliği ajansı FRONTEX'e bağlı timlerin, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yerleştirilmesinin ardından ekim ve kasım aylarında, yasadışı yollarla sınırı geçme girişiminde bulunan göçmen sayısında yüzde 43 düşüş kaydedildiğini bildirdi. Yunan basınında geçen hafta çıkan haberlerde, Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Yeni Bosna (Nea Vissa) bölgesine 12,5 kilometre uzunluğunda tel örgüden bir duvar inşa ederek termal kameralar yerleştireceği iddia edilmişti.