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Deutsche Welle

AB Komisyonu: Romanlara ayrımcılığa karşı mücadele edin

AB Komisyonu üye ülkelere, Romanların ayrımcılığa uğramasına karşı mücadelede çabalarını artırmaları uyarısında bulundu. Üye ülkelerin hükümetlerine, Romanların topluma uyumuna yönelik yükümlülükleri hatırlatıldı.

29 Haziran 2016 01:11


AB Komisyonu Roman azınlığın durumuna ilişkin hazırladığı yıllık raporunu kamuoyunu tanıtırken, “AB ülkelerinin Romanların dışlanması ve ayrımcılığa uğramasına karşı mücadelede daha güçlü bir siyasi irade ortaya koymaları ve uzun vadeli bir vizyon geliştirmeleri gerektiğini” açıkladı.

Raporda birçok alanda ilerlemeler kaydedildiğini ancak çok sayıda sorunun da bulunduğuna dikkat çekildi. 2013 yılında hazırlanan bir önlem kataloğu, Romanların daha iyi eğitim, iş, sağlık ve konut imkânlarına kavuşmaları için AB ülkelerinin hükümetlerini topluma uyum stratejileri geliştirmekle yükümlü kılıyor.

Romanları aşağılayıcı söylemlerle mücadele

Şimdiye kadar örneğin aralarında Almanya ve Avusturya'nın da bulunduğu altı üye ülkenin Romanları aşağılayıcı söylemlere ilişkin AB Komisyonu'nun mücadele tavsiyelerini uygulamaya koyduğu vurgulandı. Eğitim alanında Romanların kişisel gelişmesine yönelik önlemleri ise 28 üye ülkeden 12'si hayata geçirmiş durumda. Bunlar arasında Almanya da bulunuyor. Ancak Almanya'nın küçük yaştaki çocukların eğitimi konusunda geride kaldığı belirtiliyor.

Rapora göre, Almanya ile diğer 15 AB üyesi ülke Romanların sağlık sistemlerinden yararlanması için mevcut tüm bürokratik engelleri ortadan kaldırdı. Ancak birçok AB üyesi ülke yerleşik konumda olmayan Romanlar için belirli oturum imkânları sağlayamadı, ya da bunları henüz resmen Brüksel'e bildirmedi. Şimdiye kadar sadece Avusturya, İngiltere, Belçika ve Fransa bu konuda ilerleme sağladı. Ayrıca hiçbir AB üyesi ülke Romanların yaşadıkları mekânlardan zorla çıkartılması uygulamasının AB hukuku ve uluslararası insan hakları kuralları çerçevesinde yapıldığını onaylamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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