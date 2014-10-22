AB Komisyonu Parlamento'nun onayını aldı



Jean-Claude Juncker, oylama sonrası twitterdan yaptığı açıklamada, “Ekibimin Avrupa Parlamentosu'nun demokratik desteğini kazanmış olmasından onur duydum. Şimdi çalışma vakti” dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, eylül ayı ortasında yeni Komisyon üyelerini kamuoyuna tanıtırken de “Şimdi ekip çalışması zamanı” demişti. Juncker ile yakın danışmanı Alman bürokrat Martin Selmayr'ın hazırladığı yapılanma oldukça karmaşık. Juncker'e bağlı yedi komisyon başkan yardımcısının, farklı alanlardan sorumlu 20 komiser ile yaklaşık 35 bin memurun çalışmalarını denetlemesi planlanıyor.

Yasal düzenlemelerin konusuna göre, komisyon başkan yardımcıları farklı komisyon üyeleri ile birlikte çalışacak. Bu da sürekli olarak yeni ekiplerin kurulmasını gerektirecek. Yeni uygulamalardan bir diğeri de komisyon başkan yardımcılarına, komiserlerin sunduğu yasa tekliflerini geri çevirme yetkisi verilmesi.

Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, bu şekilde bürokratik yükün hafifletilmesini ve Komisyon'un daha verimli hale gelmesini umuyor. Juncker şunları söyledi: “Yeni Avrupa Birliği Komisyonu ile fevkalade bir fırsatla birlikte yükümlülüklerimizi yerine getirme ve çalışma olanağına da kavuşmuş oluyoruz. Jeopolitik zorlukları aşmalı ve ekonominin canlanmasını sağlamalıyız. Birlik olmayı başarmış, büyüme ve istihdam sağlayan bir Avrupa oluşturmalıyız. Bunun için doğru ekibe sahip olduğuma inanıyorum.”

Lüksemburg'dan Brüksel'de

18 yıl boyunca küçük Avrupa ülkesi Lüksemburg’un başbakanlığını yapan 59 yaşındaki Juncker bir itirafta da bulunarak Lüksemburg’da hükümet kurmanın, Avrupa Birliği Komisyonu’nu oluşturmaktan çok daha kolay olduğunu söylüyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup muhafazakârların oluşturduğu Avrupa Halk Partisi'nin başkanı Manfred Weber yeni Komisyon'dan memnun olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Yeni komisyon üyelerini dinlediğimiz üç haftayı geride bıraktık. Derinlik ve iyilikle geçen bu süreç Avrupa'da bir istisna oluşturuyor, hiçbir ulusal parlamentoda böyle bir uygulama yok. Bu yüzden yaşananlar, bir parlamentonun en parlak anlarıdır.”

Yatırım hamlesi

Yeni Komisyon'un ilk görevi, Juncker'in seçim vaatlerini yerine getirmek olacak. Juncker, Avrupa'da büyümeyi teşvik etmek için 300 milyar euroluk bir yatırım programını yürürlüğe koymak istiyor. Fransa, İtalya ve Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalist grup da Juncker'in bu planına destek veriyor. Plana biraz daha mesafeli yaklaşan muhafazakârlar ise bu paranın nereden temin edileceğini sorguluyor. Liberal grubun başkanı Guy Verhofstadt'a göre, Juncker'in planı yeterli değil: “Sayın Jucker'in ortaya attığı 300 milyar euroluk yatırım programı önerisi, zorluklara verilmiş gerçek bir cevap değil. Bizim daha fazla gayrete ihtiyacımız var, eski kredilere yenilerinin eklenmesine değil.”

Juncker, selefi Portekizli politikacı Jose Manuel Barroso'dan pek çok sorunu ve krizi devralıyor. Rusya ile ilişkiler, Ukrayna'daki iç savaş, ABD ile serbest ticaret anlaşması (TTİP) müzakereleri, yeni iklim hedefleri… Öte yandan Juncker şimdiden AB'nin geleceğine ilişkin bir konuyu karara bağladı, gelecek beş yıl içerisinde AB'ye yeni üye kabul edilmeyecek; ancak Türkiye gibi aday ülkelerle üyelik müzakerelerine devam edilecek. Yeni Avrupa Birliği Komisyonu 1 Kasım'da görevine başlayacak.