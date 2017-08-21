AB Komisyonu: Interpol suistimal edilmemeli

AB Komisyonu, İspanya'da cumartesi günü göz altına alınan ve bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türk kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı'nın İspanya tarafından Türkiye'ye iade edilme tehlikesi bulunmadığını belirtti.

Komisyon sözcüsü, "İspanyol makamlarının bu vakayı AB hukukuna göre ele alacağına güvenimiz tamdır" diyerek "Ne mutlu ki, hukukun üstünlüğü AB’nin üzerine kurulduğu değerlerden biridir" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, Türkiye'nin Alman vatandaşı Doğan Akhanlı'yı Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün kırmızı bülteni aracılığıyla tutuklatmak istemesini de eleştirdi. Komisyon sözcüsü, "Rejime eleştirel yaklaşan yazarları tutuklatma girişiminde bulunmak için Interpol gibi uluslararası kuruluşların suistimal edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Juncker Erdoğan ile temasta

Komisyon sözcüsü, Türkiye ile ilişkilerin tamamen kesilmesinden yana olmadıklarını da belirterek, "Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in gelişmeleri endişe ile izlediğini, ancak diyaloğu tamamen kesmektense sürdürmenin daha iyi bir yol olduğunu düşündüğünü" söyledi. Komisyon sözcüsü, Juncker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğrudan temas halinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Köln'lü yazar Doğan Akhanlı İspanya'daki tatili sırasında geçen Cumartesi günü Türkiye'nin talebi üzerine göz altına alınmış, ancak bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Akhanlı'nın iade prosedürü sonuçlanana kadar İspanya'yı terk etmesine izin verilmiyor.

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dpa, ÇA/BK