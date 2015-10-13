AB Komisyonu inceleme başlattı



AB Komisyonu'nun bir sözcüsü Brüksel'deki açıklamasında, incelemelerin sürdüğünü ve kısa bir süre içinde konuya dair açıklama yapılacağını belirtti.

Almanya, sınır kontrollerinin kasım ayı başına kadar sürdürülmesi konusunda Avrupa Birliği Komisyonu'nu bilgilendirmişti. Schengen Bölgesi'ndeki ülkelerin iç güvenlik ve kamu düzeninin tehdit altında bulunduğu durumlarda iki aya kadar sınır kontrolleri uygulama hakkı bulunuyor.

Almanya'nın Avusturya sınırında 'transit' bölge oluşturulmasına ilişkin planlar hakkında ise Komisyon Sözcüsü, bazı kurallara riayet edilmesi halinde bu tür bölgelerin hukuka uygun olduğunu belirtti. Bu tür bölgelerin geçici bir süreliğine oluşturulması ve Schengen kurallarına uygun olması gerektiği kaydedildi. Böylelikle iltica hakkı bulunmayan sığınmacıların da tespit edilebileceğine dikkat çekildi.