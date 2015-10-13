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Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu inceleme başlattı

AB komisyonu, Schengen Bölgesi'nde yer alan üç Avrupa ülkesi Almanya, Slovenya ve Avusturya'da uygulanan sınır kontrollerinin 'uygun' olup olmadığının inceleneceğini açıkladı.

13 Ekim 2015 22:50


AB Komisyonu'nun bir sözcüsü Brüksel'deki açıklamasında, incelemelerin sürdüğünü ve kısa bir süre içinde konuya dair açıklama yapılacağını belirtti.

Almanya, sınır kontrollerinin kasım ayı başına kadar sürdürülmesi konusunda Avrupa Birliği Komisyonu'nu bilgilendirmişti. Schengen Bölgesi'ndeki ülkelerin iç güvenlik ve kamu düzeninin tehdit altında bulunduğu durumlarda iki aya kadar sınır kontrolleri uygulama hakkı bulunuyor.

Almanya'nın Avusturya sınırında 'transit' bölge oluşturulmasına ilişkin planlar hakkında ise Komisyon Sözcüsü, bazı kurallara riayet edilmesi halinde bu tür bölgelerin hukuka uygun olduğunu belirtti. Bu tür bölgelerin geçici bir süreliğine oluşturulması ve Schengen kurallarına uygun olması gerektiği kaydedildi. Böylelikle iltica hakkı bulunmayan sığınmacıların da tespit edilebileceğine dikkat çekildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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