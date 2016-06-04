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Dünya

AB Komisyonu: Gülen cemaatinin MGK'da terör örgütleri listesine alınmasını endişeyle not ettik

"İddia edilen suçlar yargılama sürecinde ele alınmalıdır"

04 Haziran 2016 14:35

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Gülen cemaatinin Bakanlar Kurulu kararıyla "Fethullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) olarak tanımlanacağı yolundaki açıklamaya ilişkin olarak, “AB, ABD’de ikamet eden İslam âlimi Fethullah Gülen hareketinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından terör örgütleri listesine alınmasını endişeyle not etmektedir. İddia edilen suçlar yargılama sürecinde ele alınmalıdır” değerlendirmesi yaptı.

 

"Aday ülke Türkiye demokrasi standartlarına ulaşmalı"

 

Meydan gazetesinde yer alan habere göre, Kocijancic’in açıklamasında “AB, aday ülke Türkiye’nin mümkün olan en yüksek demokratik standartlara ulaşmayı amaç olarak belirlemesi gerektiğini sürekli vurgulamıştır. AB ile üyelik müzakereleri yürüten her ülke AİHS’ye uyumlu olarak ifade hürriyeti dahil olmak üzere insan haklarını teminat altına almak mecburiyetindedir” ifadeleri yer aldı.

 

Almanya ve ABD ne demişti?

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby çarşamba günü bu konuyla ilgili “Biz onları terör örgütü olarak görmüyoruz” demişti. Alman hükümeti de geçtiğimiz ay “Hizmet hareketinin AB ülkelerinde ve dolayısıyla da Almanya’da terör örgütü listesinde olmadığını duyurmuştu.

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